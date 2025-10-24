"Местью соседа" его называют не случайно: это дерево нельзя сажать на участке, как оно выглядит (фото)

Это дерево способно быстро и безудержно разрастаться

В Украине есть растения, которые не стоит сажать на дачном участке, потому что они способны "захватить" территорию. Среди них кампсис, а также уксусное дерево, которое в народе прозвали "местью соседа".

В Tik-Tok украинка поделилась видео, в котором рассказала, почему это дерево является агрессором. Вывести его из участка очень сложно.

Как выглядит уксусное дерево и почему его нельзя сажать возле дома

Уксусное дерево, или сумах оленерогий, привлекает внимание своей необычной красотой: стройный ствол, ажурная крона с изящными листочками, которые осенью окрашиваются в огненно-красные и золотистые оттенки. Такое дерево способно стать украшением участка, однако в нем скрывается серьезный агрессор.

Сумах неспроста назвали "местью соседа", потому что дерево склонно к бесконтрольной экспансии. Его корни способны прорастать далеко за пределы первоначальной посадки, преодолевать заборы и ограды, проникать в соседские сады и давать новые отростки, повреждая даже фундаменты.

Как выглядит уксусное дерево

Корневая система уксусного дерева быстро заглушает рост других растений, а удаление поросли механическим способом может привести к еще большему росту новых побегов.

