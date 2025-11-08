Виселицы немцев и публичные казни. Что скрывает история самого старого рынка Украины (фото)

В годы Второй мировой войны все сооружения рынка были полностью разрушены

Центральный рынок в Харькове один из старейших в истории. Его еще называют Благовещенский базар, появился он в начале XIX века.

"Телеграф" покажет, как выглядел рынок в 1800-е годы и что с ним случилось сейчас. Отметим, что свое название рынок получил благодаря Благовещенской церкви, возле которой регулярно проходили ярмарки.

История Центрального рынка Харькова

Благовещенский базар — старейший рынок Харькова и Украины, функционирующий до сих пор. Он расположен в центральной части города. До 1840 этот базар называли Лопанским и находился он на Михайловской площади. Но впоследствии его перенесли на Благовещенскую площадь, которая на тот момент была пустая.

Благовещенский базар сейчас

Сначала у рынка были деревянные прилавки и ряды, которые впоследствии заменили на каменные столы. Постепенно рынок приобретал широкую популярность и сюда приезжали даже знатные господа. В конце XIX века от Благовещенского базара ходили экипажи, перевозившие женщин с базара в пригород. Зимой их заменяли большие сани-омнибусы. В 1909 году рядом с рынком была проложена трамвайная линия.

Вид на Благовещенский базар, начало ХХ ст.

Благовещенский собор

В 1912 году начали строить крытый рынок, его открыли спустя три года. В годы Второй мировой войны все постройки рынка были полностью разрушены. В 1941—1943 годах на базарной площади стояли немецкие виселицы и проводились публичные казни, а после освобождения Харькова — суд над военными преступниками.

В 1952 году крытый рынок был восстановлен. В 1970-х здесь появилась автостанция. В советское время рынок расширялся, появились Красные и Суздальские ряды. В 1975 году на его территории открыли станцию метро, из-за чего пришлось укреплять конструкцию из-за болотистой местности Лопани.

Благовещенский базар, 1915 год

Что с Благовещенским базаром сейчас

В 2010-х годах территорию рынка снова расширили, ликвидировав одну из трамвайных линий. В 2018 году на рынке установили памятник продавщице семечек, который стал популярным среди туристов.

Памятник продавшице семечек на Центральном рынке

В ноябре 2024 Харьковский центральный рынок оказался под вражеским ударом. Авиабомба попала в реку рядом с рынком. В результате действия взрывной волны были выбиты окна, на фасадах образовались трещины, отслоение штукатурного слоя на карнизе здания. Несмотря на это, рынок продолжает функционировать.

Центральный рынок после обстрела в 2024 году

