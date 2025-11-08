Виселицы немцев и публичные казни. Что скрывает история самого старого рынка Украины (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В годы Второй мировой войны все сооружения рынка были полностью разрушены
Центральный рынок в Харькове один из старейших в истории. Его еще называют Благовещенский базар, появился он в начале XIX века.
"Телеграф" покажет, как выглядел рынок в 1800-е годы и что с ним случилось сейчас. Отметим, что свое название рынок получил благодаря Благовещенской церкви, возле которой регулярно проходили ярмарки.
История Центрального рынка Харькова
Благовещенский базар — старейший рынок Харькова и Украины, функционирующий до сих пор. Он расположен в центральной части города. До 1840 этот базар называли Лопанским и находился он на Михайловской площади. Но впоследствии его перенесли на Благовещенскую площадь, которая на тот момент была пустая.
Сначала у рынка были деревянные прилавки и ряды, которые впоследствии заменили на каменные столы. Постепенно рынок приобретал широкую популярность и сюда приезжали даже знатные господа. В конце XIX века от Благовещенского базара ходили экипажи, перевозившие женщин с базара в пригород. Зимой их заменяли большие сани-омнибусы. В 1909 году рядом с рынком была проложена трамвайная линия.
В 1912 году начали строить крытый рынок, его открыли спустя три года. В годы Второй мировой войны все постройки рынка были полностью разрушены. В 1941—1943 годах на базарной площади стояли немецкие виселицы и проводились публичные казни, а после освобождения Харькова — суд над военными преступниками.
В 1952 году крытый рынок был восстановлен. В 1970-х здесь появилась автостанция. В советское время рынок расширялся, появились Красные и Суздальские ряды. В 1975 году на его территории открыли станцию метро, из-за чего пришлось укреплять конструкцию из-за болотистой местности Лопани.
Что с Благовещенским базаром сейчас
В 2010-х годах территорию рынка снова расширили, ликвидировав одну из трамвайных линий. В 2018 году на рынке установили памятник продавщице семечек, который стал популярным среди туристов.
В ноябре 2024 Харьковский центральный рынок оказался под вражеским ударом. Авиабомба попала в реку рядом с рынком. В результате действия взрывной волны были выбиты окна, на фасадах образовались трещины, отслоение штукатурного слоя на карнизе здания. Несмотря на это, рынок продолжает функционировать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, во что Россия превратила известный рынок Геническа.