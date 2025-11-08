Шибениці німців та публічні страти. Що приховує історія найстарішого ринку України (фото)

У роки Другої світової війни всі споруди ринку були повністю зруйновані

Центральний ринок в Харкові один з найстаріших в історій. Його ще називають Благовіщенський базар, з'явився він на початку 19 століття.

"Телеграф" покаже, як виглядав ринок в 1800-ті роки та що з ним сталось зараз. Зауважимо, що свою назву базар отримав завдяки Благовіщенській церкві, біля якої регулярно проходили ярмарки.

Історія Центрального ринку Харкова

Благовіщенський базар — найстаріший ринок Харкова та України, який функціонує й досі. Він розташований у центральній частині міста. До 1840 року цей базар називали Лопанським і знаходився він на Михайлівській площі. Але згодом його перенесли на Благовіщенську площу, яка на той момент пустувала.

Благовіщенський базар зараз

Спочатку ринок мав дерев'яні прилавки та ряди, які згодом замінили на кам'яні столи. Поступово ринок набував широкої популярності і сюди приїздили навіть вельможні пани. Наприкінці XIX століття від Благовіщенського базару ходили екіпажі, які перевозили жінок з базару до міських передмість. Взимку їх заміняли великі сани-омнібуси. У 1909 році поряд із ринком проклали трамвайну лінію.

Вид на Благовіщенський базар, початок ХХ ст.

Благовіщенський собор

У 1912 році почали будувати критий ринок, його відкрили через три роки. У роки Другої світової війни всі споруди ринку були повністю зруйновані. В 1941—1943 роках на базарній площі стояли німецькі шибениці і проводилися публічні страти, а після звільнення Харкова — суд над військовими злочинцями.

У 1952 році критий ринок був відновлений. У 1970-х тут з’явилася автостанція. У радянські часи ринок розширювався, з’явилися Червоні та Суздальські ряди. 1975 року на його території відкрили станцію метро, через що довелося зміцнювати конструкцію через болотисту місцевість Лопані.

Благовіщенський базар, 1915 рік

Що з Благовіщенським базаром зараз

У 2010-х роках територію ринку знову розширили, ліквідувавши одну з трамвайних ліній. У 2018 році на ринку встановили пам’ятник продавчині насіння, який став популярним серед туристів.

Пам’ятник продавчині насіння на Центральному ринку

У листопаді 2024 року Харківський центральний ринок опинився під ворожим ударом. Авіабомба влучила в річку поряд із ринком. Внаслідок дії вибухової хвилі, було вибито вікна, на фасадах утворилися тріщини, відшарування штукатурного шару на карнизі будівлі. Попри це ринок продовжує функціонувати.

Центральний ринок після обстрілу у 2024

