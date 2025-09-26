Не смогли уничтожить ни пожары, но "советы": что скрывается за стенами древнейшего женского монастыря Киева

Здесь переплелись судьбы княгинь и простых монахинь, архитектурные стили разных эпох и живые традиции православия

В самом центре Киева, на пологом северо-восточном склоне исторической Замковой горы, расположилась неповторимая святыня — Флоровский женский монастырь. Эта древняя обитель не просто религиозный центр, а живое свидетельство украинской духовной культуры и многовековой истории, которое продолжает хранить память о тяжелых испытаниях и возрождениях.

Флоровский монастырь — особенное место, где переплелись традиции и современность, земное и божественное, символ глубокого укоренения украинской души и веры. "Телеграф" расскажет о нем подробнее.

Несколько веков духовного служения

История Флоровского монастыря начинается в далеком 1566 году, когда польский король Сигизмунд II Август утвердил основание обители. Ее основателем стал полковой протоиерей Иаков Гулькевич, положивший начало духовной традиции, которая не прерывается до сих пор.

Монастырь прошел через множество испытаний — пожары XVII века, военные разрушения, гонения советского времени. Но каждый раз обитель возрождалась, словно феникс из пепла. Особенно значимым стал период правления игумении Агафии Гуменицкой в начале XVIII столетия, когда монастырь обрел новую жизнь после перевода сюда насельниц из Вознесенского монастыря.

Вид монастыря, примерно 1926 год

Княгиня-монахиня: история любви и веры

Одной из самых ярких страниц монастырской истории стала судьба княгини Наталии Долгоруковой, принявшей монашество под именем Нектария. Ее жизненный путь — это драма верности и жертвенной любви, которая нашла отражение в первой женской автобиографии в литературе того времени. Мемуары княгини вдохновляли поэтов и верующих на протяжении веков.

Икона Елены Флоровский

В XIX веке Флоровская обитель стала колыбелью для многих подвижниц православия. Здесь начинали свой духовный путь Александра Дивеевская, Елена Киево-Флоровская и блаженная Ирина Зеленогорская, которая впоследствии основала женский монастырь в Нижегородской губернии и была канонизирована в 2009 году.

Архитектурна монастыря

Архитектурный ансамбль Флоровского монастыря — это настоящая энциклопедия украинского зодчества. Главная ось комплекса проходит через величественные Святые Врата с четырехъярусной колокольней, Вознесенский собор и Николо-Тихвинскую церковь — старейшее каменное здание обители.

Николо-Тихвинскуя церковь – трапезный храм Флоровского женского монастыря

Вознесенский собор, построенный в стиле украинского барокко в первой трети XVIII века, поражает своими пропорциями и декоративным богатством. Колокольня над Святыми Вратами была перестроена в начале XIX века архитектором Андреем Меленским в стиле классицизма, создав гармоничное сочетание различных эпох.

Вознесенский собор Флоровского женского монастыря

Особое место в архитектурном ансамбле занимает храм Казанской иконы Божией Матери, выполненный в псевдорусском стиле XIX века. После советских реконструкций, когда здание использовалось в промышленных целях, в 1990-х годах храм был возвращен монастырю и восстановлен.

Храм Казанской иконы Божией Матери

Испытания и возрождение

XX век принес монастырю тяжелые испытания. В советское время обитель была закрыта, многие здания разрушены или перепрофилированы. Однако в годы Второй мировой войны монастырь тайно возродился и продолжал выполнять свою духовную миссию, помогая пострадавшим от войны.

Колокольня монастыря

В 1920 году монастырь был официально зарегистрирован как приход, что позволило сохранить доступ к храмам, а также оформлен как трудовая артель для сохранения жилых помещений. Однако уже в 1923 году у артели забрали Вознесенский собор — около года он находился в распоряжении обновленцев, после чего долгое время стоял пустым. В те же годы в монастырских зданиях разместили семьи рабочих, что дало начало так называемому "Городку металлистов". В 1929 году артель была официально ликвидирована, а к 1934 году большинство монахинь были выселены из обители.

Колокольня

Кельи монастыря

Троицкую церковь на монастырском кладбище полностью снесли, а остальные постройки передали в распоряжение различных учреждений. Так, в здании церкви Казанской иконы Божией Матери разместили цех протезного завода, в Вознесенском соборе и Воскресенской церкви обосновались мастерские "Укрпроектреставрации", а в корпусах келий был организован жилищно-кооперативный комплекс.

Кельи монастыря

В 1941 году монастырь вновь возродился: насельницы получили разрешение от немцев на открытие храмов, которое, правда, носило двойственный характер — оно служило для привлечения симпатий населения и одновременно раскола церкви.

В 1960-е годы монастырь снова испытал давление: у монахинь отобрали ряд помещений и лишили прописки, многих выселили, а также стали регулярно проверять документы, что создавало атмосферу постоянного контроля и преследований.

Живое наследие современного Киева

Сегодня Флоровский монастырь — это не только действующая религиозная обитель, но и важный культурно-исторический объект. Каменная ограда XVIII века, жилые корпуса в стиле классицизма, некрополь на Замковой горе — каждый элемент комплекса рассказывает свою историю.

Монастырь открывает свои двери для паломников, туристов и исследователей, предлагая уникальную возможность прикоснуться к живой истории украинской столицы. Здесь можно увидеть святые мощи, полюбоваться древними иконами и почувствовать особую атмосферу места, где на протяжении восьми веков не прекращается молитва.

