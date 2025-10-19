Может стать украшением сада, но есть нюанс: в Украине растет опасное растение, как оно выглядит (фото)

Несмотря на опасность, растение используют в медицине

Многие растения привлекают своей красотой, но таят в себе скрытую угрозу. К таким относится золотарник, известный своей агрессивностью, а также подофилл — эффектный куст с яркими листьями, но ядовитыми корнями и листьями.

На странице "6sotok" в Tik-Tok поделились видео, в котором показали подофилл и рассказали о его особенностях. Это растение довольно необычное.

Как выглядит подофилл и чем он опасный

В Украине можно встретить удивительное растение с эффектными, широкими листьями и необычными цветами. Речь идет о подофилле.

Как выглядит подофилл

На первый взгляд оно кажется безобидным, однако на самом деле растение скрывает серьезную опасность — у него ядовиты как корни, так и листья и семена, поэтому употреблять их внутрь категорически нельзя.

Тем не менее из корней растения изготавливают препараты для медицинских целей, что делает его полезным, несмотря на скрытый яд. Цветы подофилла распускаются каждый год ярко и красиво, создавая настоящий декоративный акцент в саду, а вот ягоды формируются редко.

Подофилл - красивое, но ядовитое растение

Подофилл может стать настоящим украшением вашего сада, оживляя участок своей оригинальной листвой. Однако важно помнить о безопасности: растение следует оградить от детей и домашних животных. Для успешного выращивания растение стоит выбирать полутенистое место, обеспечивать регулярный полив и периодически удобрять почву. Работать с этим кустом лучше в перчатках, особенно если у вас чувствительная кожа.

"Телеграф" писал ранее, чем опасно растение, которое в Украине называют белой акацией. Оно не то, чем кажется.