Аномальная "жара" или сильные морозы? Какой будет температура зимой

Этой зимой могут быть аномальные высокие температуры воздуха

Несмотря на то, что существует вероятность морозов и снегопадов, в целом этой зимой погода будет неустойчивой. Температура может быть ниже средней, но это не будет длиться долго. В то же время эти показатели не будут существенно низкими.

Об этом рассказала в интервью "Телеграфу" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух.

Какие температуры воздуха будут зимой 2025-2026

Балабух отметила, что температура воздуха в Украине зимой 2025-2026 может быть ниже, чем в прошлом году. Однако она добавила, что сильных морозов в холодный сезон не стоит ожидать — такова вероятность всего 10%.

Также метеоролог добавила, что этой зимой нас могут ожидать высокие температуры. Поэтому в целом погода будет достаточно теплой большую часть сезона.

По данным расчетов Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, вероятность превышения среднего за зиму значения температуры воздуха в Украине составила 60-70%. Такой прогноз был составлен в прошлом месяце, а в обновленном варианте этот процент еще увеличен. При этом вероятность сильных морозов – менее 10%, тогда как аномально высокие температуры – 30-40%. То есть можем говорить о том, что этой зимой все же будет преобладать более теплая погода, чем холодная. Вера Балабух

Зимний сезон, фото Freepik

