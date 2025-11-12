В его дворе создали первый в мире вертолет: какую историю скрывает дом авиаконструктора Сикорского (фото)

Киевская усадьба увидела семью Сикорских еще в 1885 году

В доме на Ярославовом Валу Игорь Сикорский создал первый в мире вертолет, однако сейчас его двор пришел в упадок и напоминает свалку. О его проживании напоминают только надписи, фото и таблички на стенах.

Во дворе дома по адресу Ярославов Вал, 15б, выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский провел первые в мире эксперименты с вертолетом. Здесь он рос и проводил свои научные опыты. "Телеграф" решил поведать историю здания.

Величественный желтый дом связан с семьей Ивана Сикорского с 1885 года. Он был профессором медицины Университета Святого Владимира. Здесь в 1904–1912 годах жил его сын Игорь Сикорский, будущий выдающийся авиаконструктор. На месте старого деревянного фасадного дома построили кирпичный дом №15, а флигель превратили в трехэтажный дом №15Б, где поселилась семья.

Дом на Ярославовом Валу, где жил Игорь Сикорский

Памятные фото и надписи на стене об Игоре Сикорском

Фасадный дом №15 впоследствии сдавали в аренду Николаю Лысенко, который основал музыкально-драматическую школу, позже преобразованную в институт. Во время Второй мировой войны здание служило штабом Киевского корпуса ПВО, а в 1950-х на его месте построили гостиницу "Красная звезда".

Современное состояние дома с видимыми следами разрушений

Сейчас трехэтажный дом №15Б сохранился, но находится в запущенном состоянии. Он долгое время принадлежал гостинице "Козацкий", а в 2000 году был передан в аренду фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации им. Сикорского", однако ремонт так и не был проведен. В 2016 году дом вернули Министерству обороны Украины. В 2017 году стало известно о планах реставрации: дом обещали превратить в музей и научно-технический центр, а квартал возле него — в туристический кластер. А уже в мае 2021-го здесь произошел пожар на площади 30 кв. м, что еще больше ухудшило состояние здания.

Сейчас киевляне и туристы могут видеть только заброшенный фасад и несколько информационных табличек, напоминающих об исторической ценности дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком имении в Украине гостил Чайковский. Когда-то там был немецкий штаб и сельский совет.