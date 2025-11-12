На його подвір'ї створили перший у світі вертоліт: яку історію приховує будинок авіаконструктора Сікорського (фото)

Київська садиба побачила родину Сікорських ще у 1885 році

У будинку на Ярославовому Валу Ігор Сікорський створив перший у світі вертоліт, однак нині його подвір’я занепало й нагадує смітник. Про його проживання там нагадують лише написи, фото та таблички на стінах.

На подвір’ї будинку за адресою Ярославів Вал, 15б, видатний авіаконструктор Ігор Сікорський здійснив перші у світі експерименти з вертольотом. Тут він ріс і проводив свої наукові досліди. "Телеграф" вирішив розповісти історію будівлі.

Величний жовтий будинок пов’язаний з родиною Івана Сікорського з 1885 року. Він був професором медицини Університету Святого Володимира. Тут у 1904–1912 роках мешкав його син Ігор Сікорський, майбутній видатний авіаконструктор. На місці старого дерев’яного фасадного будинку збудували цегляний будинок №15, а флігель перетворили на триповерховий будинок №15Б, де оселилася родина.

Будинок на Ярославовому Валу, де жив Ігор Сікорський

Пам’ятні фото та написи на стіні про Ігоря Сікорського

Фасадний будинок №15 згодом здавали в оренду Миколі Лисенку, який заснував музично-драматичну школу, пізніше перетворену на інститут. Під час Другої світової війни будівля слугувала штабом Київського корпусу ППО, а у 1950-х на його місці збудували готель "Червона зірка".

Сучасний стан будинку з видимими слідами руйнувань

Нині триповерховий будинок №15Б зберігся, але перебуває у занедбаному стані. Він довгий час належав готелю "Козацький", а 2000 року переданий в оренду фонду "Музей історії повітроплавання і авіації ім. Сікорського", проте ремонт так і не проведено. 2016 року будинок повернули Міністерству оборони України. У 2017 році стало відомо про плани реставрації: будинок обіцяли перетворити на музей і науково-технічний центр, а квартал біля нього — на туристичний кластер. А вже у травні 2021-го тут сталася пожежа на площі 30 кв. м, що ще більше погіршило стан будівлі.

Наразі кияни та туристи можуть бачити лише занедбаний фасад і кілька інформаційних табличок, що нагадують про історичну цінність будинку.

