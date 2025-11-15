Сколько соплей выделяется у человека в день. Вы удивитесь этой цифре

Вы глотаете эту слизь даже не задумываясь

Кажется странным, но наш организм ежедневно вырабатывает значительное количество слизи — того самого секрета, который большинство из нас называют "соплями". Речь идет не об обычном насморке — слизь играет важную роль: она увлажняет дыхательные пути, защищает нос от пыли, микробов и аллергенов, помогая нам оставаться здоровыми.

Вы когда-нибудь задумывались, сколько слизи производит ваш нос каждый день? Ответ может удивить многих.

Эксперты издания Healthify He Puna Waiora отмечают, что без слизи нос и дыхательные пути становятся сухими и не могут нормально функционировать. Сопли — это слизь, вырабатываемая клетками, выстилающими внутреннюю поверхность носа. Эта слизь задерживает вдыхаемые вами пыль и микробы.

Крошечные волоски (реснички) перемещают слизь по носовой полости к месту глотания. При глотании слизь попадает в пищеварительную систему (кишечник) и расщепляется говорят специалисты

Сколько соплей человек вырабатывает за день

В обычных условиях организм вырабатывает примерно 1-2 литра слизи в день, однако при воспалении носовых пазух или других участков верхних дыхательных путей ее объем может увеличиваться примерно вдвое. Раздражение или воспаление могут возникать из-за воздействия пыли, дыма, пыльцы, химических веществ или вследствие инфекции.

Фото: freepik

Когда развивается инфекция, тело начинает производить больше слизи, чтобы задерживать и выводить болезнетворные микроорганизмы. Излишки слизи, которые не успевают проглатываться, выходят наружу через нос в виде соплей.

