Скільки сопель виділяється у людини на день. Ви здивуєтеся цій цифрі

Ви ковтаєте цей слиз навіть не замислюючись

Здається дивним, але наш організм щодня виробляє значну кількість слизу — того самого секрету, який більшість із нас називають "соплями". Йдеться не про звичайний нежить — слиз відіграє важливу роль: він зволожує дихальні шляхи, захищає ніс від пилу, мікробів та алергенів, допомагаючи нам залишатися здоровими.

Ви коли-небудь замислювалися, скільки слизу виробляє ваш ніс щодня? Відповідь може здивувати багатьох.

Експерти видання Healthify He Puna Waiora зазначають, що без слизу ніс та дихальні шляхи стають сухими та не можуть нормально функціонувати. Соплі — це слиз, що виробляється клітинами, що вистилають внутрішню поверхню носа. Цей слиз затримує пил і мікроби, що вдихаються вами.

Крихітні волоски (війки) переміщають слиз носової порожнини до місця ковтання. При ковтанні слиз потрапляє у систему травлення (кишковик) і розщеплюється кажуть фахівці

Скільки сопель людина виробляє за день

У звичайних умовах організм виробляє приблизно 1-2 літри слизу на день, проте при запаленні носових пазух або інших ділянок верхніх дихальних шляхів її об’єм може збільшуватися приблизно вдвічі. Роздратування або запалення можуть виникати через вплив пилу, диму, пилку, хімічних речовин або внаслідок інфекції.

Фото: freepik

Коли розвивається інфекція, тіло починає виробляти більше слизу, щоб затримувати та виводити хвороботворні мікроорганізми. Надлишки слизу, які не встигають проковтуватися, виходять назовні через ніс у вигляді сопель.

