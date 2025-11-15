Всего несколько минут и ноги перестанут мерзнуть: секрет по утеплению пола от иностранцев

Фольга создаст барьер, который предотвратит уход тепла в пол

В преддверии зимы стоит знать эффективные способы, которые помогут утеплить окна и пол, чтобы в доме стало намного теплее. Одним из таких решений может стать обычная алюминиевая фольга.

На платформе Reddit подсказали, как ее правильно использовать. Фольга снизит потери тепла через бетонный или деревянный пол.

Как можно дешево утеплить пол в доме

Сохранить тепло в доме можно с помощью простого лайфхака, который потребует минимум затрат и усилий. Если хотите сделать ваш пол теплее — просто возьмите плотные листы алюминиевой фольги, постелите на пол, а сверху постелите ковер.

Сначала я постелил на пол алюминиевую фольгу, а сверху — старый ковер. Это удивительно хорошо помогает утеплить бетонный пол один из пользователей

Фольга в таком случае будет частично отражать тепловое излучение обратно в комнату и снижать потерю тепла через бетонный или деревянный пол, а верхний слой (ковер или одеяла) создадут воздушный зазор и дополнительную теплоизоляцию.

Как утеплить пол в доме

Фольгу лучше выбирать большой плотности, чтобы она была прочнее и не сильно рвалась. Листы фольги расположите ровно на полу, стыки можно слегка накладывать друг на друга, чтобы не оставалось щелей.

Такой способ не заменит полноценную теплоизоляцию, но может заметно улучшить комфорт, когда нужно быстро и дешево утеплить пол в холодное время года.

