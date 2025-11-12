Мусорный пакет, пленка и не только: иностранцы рассказали, как почти бесплатно утеплить окна
-
-
Защитить окна от сквозняков можно без больших затрат
В условиях постоянных отключений электричества дома быстро остывают, а сквозняки из окон значительно усиливают холод. Но есть простые и недорогие способы, которые помогут защитить помещение и сохранить тепло.
В Facebook-группе "Homemaking Tips" иностранцы поделились лайфхаками, как можно защитить окна от сквозняков. Вам потребуется минимум усилий и затрат.
Как быстро утеплить окна зимой
Чтобы избавиться от сквозняков, иностранцы советуют использовать мусорные пакеты, пластиковые и пузырчатые пленки, фольгу, картон, газеты и даже одеяла. Большинство из этих средств точно найдется у вас всегда под рукой.
Мусорные пакеты является одним из самых простых и доступных вариантов. Их достаточно закрепить на рамке с помощью скотча, с обеих сторон, чтобы уменьшить поток холодного воздуха. Но это временное решение, поскольку материал быстро рвется.
В этих целях можно использовать и пластиковую пленку, которую наклеивают на оконную раму с помощью специального скотча и затем слегка прогревают феном, чтобы материал натянулся и прилип к поверхности. Этот способ более долговечный, чем пакет, и создает более надежное герметичное покрытие.
Также защитить окна от сквозняков поможет фольга, особенно если использовать ее с газетами. Бумагу используйте как уплотнитель, заполните ею щели, а фольгу накладывайте сверху газет между слоями — она будет отражать тепловое излучение обратно в комнату и поможет сохранить тепло в доме.
Если нет вышеперечисленных материалов, то используйте пузырчатую пленку. Ее можно сбрызнуть водой, чтобы она легко прилипла к стеклу. Это простой способ уменьшить потерю тепла.
Попробуйте пузырчатую плёнку. Легко сбрызните окно водой — она прилипнет. Снимайте, когда больше не нужна.
Более надежным способом является картон от ненужных коробок. Его нужно приклеить скотчем к оконной раме, стараясь полностью закрыть все щели и пространство между рамой и стеклом. Для дополнительной теплоизоляции сверху можно накрыть окно пластиковой пленкой или старым одеялом.
Я удвоил слой картона и приклеил его скотчем к оконной раме, затем накрыл всю поверхность пластиковым покрытием для окон! Сквозняка нет!
Чтобы не замерзнуть в холода, можно найти недорогие способы удержать тепло в доме. Ранее мы писали детальнее о том, как согреться в морозы.