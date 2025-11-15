Лише кілька хвилин і ноги перестануть мерзнути: секрет утеплення підлоги від іноземців

Фольга створить бар’єр, який запобіжить виходу тепла в підлогу

Напередодні зими варто знати ефективні способи, які допоможуть утеплити вікна та підлогу, щоб у будинку стало набагато тепліше. Одним із таких рішень може стати звичайна алюмінієва фольга.

На платформі Reddit підказали, як правильно її використовувати. Фольга знизить втрати тепла через бетонну або дерев’яну підлогу.

Як можна дешево утеплити підлогу в будинку

Зберегти тепло в будинку можна за допомогою простого лайфхаку, який вимагатиме мінімум витрат та зусиль. Якщо хочете зробити вашу підлогу тепліше — просто візьміть щільні листи алюмінієвої фольги, постеліть на підлогу, а зверху постеліть килим.

Спочатку я постелив алюмінієву фольгу на підлогу, а зверху — старий килим. Це напрочуд добре допомагає утеплити бетонну підлогу. один із користувачів

Фольга в такому випадку частково відображатиме теплове випромінювання назад в кімнату і знижуватиме втрату тепла через бетонну або дерев’яну підлогу, а верхній шар (килим або ковдри) створять повітряну подушку і додаткову теплоізоляцію.

Як утеплити підлогу в будинку

Фольгу краще вибирати щільну, щоб вона була міцнішою і не сильно рвалася. Листи фольги розташуйте рівно на підлозі, стики можна накладати один на одного, щоб не залишалося щілин.

Такий спосіб не замінить повноцінну теплоізоляцію, але може помітно покращити комфорт, коли потрібно швидко та дешево утеплити підлогу в холодну пору року.

