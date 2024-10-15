На Хортице обнаружили гигантские рога оленя, которым не менее 200 лет (фото)

Популяция благородных оленей в этом регионе была почти полностью истреблена в 19 веке

Двое жителей Запорожья нашли в Старом Днепре вблизи острова Хортица гигантские рога оленя. Мужчины считают, что находке не менее 200 лет.

На оленьи рога искатели наткнулись еще 10 октября. Об этом сообщил Валерий Кеменов на своей странице в Facebook. Мужчина поделился фотографиями и деталями этой уникальной находки.

Фото Валерия Кеменова, Facebook

Фото Валерия Кеменова, Facebook

Детали открытия

Валерий Кеменов вместе со своим коллегой Сергеем Шишковым обнаружили череп оленя с рогами при исследовании дна Старого Днепра. По словам Кеменова, эти рога принадлежали благородному оленю (Cervus elaphus), когда-то распространенному в этом регионе.

"Когда-то на Хортице жили олени с такими!!! рогами", — написал Кеменов в своем посту, подчеркивая гигантские размеры находки.

Возраст находки оценивается не менее чем в 200 лет. Это связано с тем, что популяция благородных оленей в этом регионе была почти полностью уничтожена в 19 веке.

О благородном олене

Благородный олень (Cervus elaphus), также известный как лесной олень, – это величественный представитель семьи оленевых. Эти животные известны своими поразительными рогами, которые ежегодно сбрасываются и вырастают снова. Самцы благородных оленей могут достигать веса до 300 кг, а длина их рогов иногда превышает один метр.

Эти грациозные животные имеют стройное тело, длинные ноги и короткую шею. Окраска их шерсти изменяется в зависимости от сезона: летом она обычно рыжевато-коричневая, а зимой становится серее.

В дикой природе олени живут 12-14 лет, а в неволе могут дожить до 25-30 лет. Самки обычно живут дольше самцов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье найдены кости вымершего тысячи лет назад животного. Уникальные находки отправили на исследования и дальнейшую консервацию.