"Книга Азраїла". Чому стільки галасу навколо цієї серії та коли нарешті 3-4 частини

Третю частину "Світанок проклятої королеви" вже скоро можна буде прочитати українською

Перші дві частини серії Амбер В. Ніколь "Боги і монстри" наробили галасу та бурхливо обговорюються серед поціновувачів книг в Україні. Що в них такого особливого, скільки всього книг та коли нарешті вийде продовження — про все це "Телеграф" розповість нижче.

Про що книги

В Україні вийшло дві частини — "Книга Азраїла" та "Трон подоланих Богів". В центрі сюжету Діанна, яка стала монстром, щоб врятувати сестру від смерті, і тисячу років виконувала криваві доручення від свого повелителя, приховуючи від нього, що в ній ще залишилося щось співчутливе та людське.

Під час виконання одного з доручень Діанна шукала Книгу Азраїла, і загинув небожитель — це відчув бог Семкаїл, також відомий як Руйнівник світів, і прийшов у їх світ. Нікому не відомо, чи була насправді Книга Азраїла, але кажуть, що у ній має бути описано, як вбити безсмертного бога — цього ж Семкаїла.

Після тисячі років маніпуляцій Діанна вирішує втекти від хазяїна і укладає угоду з богом. Їхні види історично ворогують, працювати разом їм важко, проте в процесі вони виявляють, що обидва страждають від свого минулого та кошмарів, та починають допомагати один одному з цим впоратися. Поки Діанна не втрачає найцінніше, що має, та не стає справжнім монстром, а Семкаїл не вирішує не повернути її хай би там що не сталося.

Чи варто читати "Книгу Азраїла"

Кожна книга — справжній кирпичик на 700-800 сторінок. На фоні багатьох інших фентезі дійсно тішить, що головний жіночий персонаж — не 17-річна мініатюрна дівчинка з надздібностями, що підкорює собі богів та демонів. Ні, Діанна доросла, сильна та висока жінка, вельми агресивна та жорстока.

Стиль в цілому добрий, проте місцями написано розтягнуто. Особливо в другій частині багато флешбеків, що дещо нудно і дивно, враховуючи, що переважно вони просто більш детально переказують події першої книги. Зрозуміло, що так автор хотіла передати, як герої зациклені на минулому, проте нащо аж так багато?

Також не завжди зрозуміла мотивація героїв, і чому 1000+ річні створіння місцями поводять себе як підлітки в пубертаті. Але з іншого боку — чи багато я бачила тисячорічних створінь, щоб судити їх?

Попри позначку 18+, в першій книзі майже немає інтимних сцен, що надолужили в другій частині. Але в міру, не забагато.

Окремо варто зауважити, що Амбер В. Ніколь майстерно закінчує книги на моменті, коли в головних героїв ось-ось буде все, що вони хочуть, хепі-енд так близько, але ось в момент все руйнується, і на цьому фінал. Тому якщо ви з тих людей, кого мучитиме інтрига, краще почекайте виходу всіх книг з серії.

Скільки всього частин і коли вийде продовження

Авторкою заявлено, що всього в циклі заплановано 7 книг. На сьогодні англійською вийшло 4.

У видавництві "Богдан" стверджують, що третя книга "The Dawn of the Cursed Queen" ("Світанок проклятої королеви") може вийти вже до кінця 2025 року , у той час як четверта книга "The Wrath of the Fallen" ("Гнів полеглих") знаходиться на етапі перекладу.

Зазначимо ще один цікавий момент: часто в серіях кожна наступна книга має менший рейтинг за попередні. Але не серія "Боги і монстри". Ось які рейтинги цих книг на Goodreads:

Книга Азраїла — 4,12. Трон подоланих богів — 4,21. The Dawn of the Cursed Queen — 4,32. The Wrath of the Fallen — 4,41.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто читати серію "Золота бранка" від Рейвен Кеннеді — остання книга з серії "Жар-пташка" вийшла в листопаді в Україні.