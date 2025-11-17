Укр

Вызовет у вас улыбку. Село в Закарпатье после переименования получило забавное название

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Закарпатская область
Закарпатская область. Фото Коллаж "Телеграф"

Первые упоминания об этом месте датируются 1270 годом

Названия некоторых населенных пунктов в Украине звучат забавно. К ним относится и название села Серное на Закарпатье.

За прошлый век село дважды меняло название — до 1946 года оно называлось Сернин. В 1946 село переименовали в Ровно. В 1995 году название снова изменили – с того времени село называется Серное.

Первые упоминания о нем датируются 1270 годом — оно упоминается как Zyrnua (королевское имение). Поселение было основано в 13 веке семьей Вардай.

Село Серное Закарпатская область
Село Серное

В Серном в 15 веке был построен храм в готическом стиле. В 1530 году церковь стала реформатской, а в 1774 году храм был перестроен в стиле барокко. В 1779 году рядом с церковью установили колокольню.

Церковь в селе Серное, Закарпатье
Церковь в селе Серное
Храм в селе Серное, Закарпатье
В темное время года храм выглядит очень загадочно.

По данным переписи населения Украины в 2001 году в селе проживало 1980 человек. Подавляющее большинство жителей (97%) назвали своим родным языком венгерский. Украинский считали родным 2,17% жителей, еще 0,20% — русский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине два села, чьи названия регулярно превращают в мат: Юшки и Гребени. На одном из указателей при въезде в эти села постоянно дорисовывают две буквы, а на втором — зарисовывают первые две буквы, и там выходят матюки.

Теги:
#Закарпатская область #Юмор #Название #Деревня