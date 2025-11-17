Вызовет у вас улыбку. Село в Закарпатье после переименования получило забавное название

Первые упоминания об этом месте датируются 1270 годом

Названия некоторых населенных пунктов в Украине звучат забавно. К ним относится и название села Серное на Закарпатье.

За прошлый век село дважды меняло название — до 1946 года оно называлось Сернин. В 1946 село переименовали в Ровно. В 1995 году название снова изменили – с того времени село называется Серное.

Первые упоминания о нем датируются 1270 годом — оно упоминается как Zyrnua (королевское имение). Поселение было основано в 13 веке семьей Вардай.

Село Серное

В Серном в 15 веке был построен храм в готическом стиле. В 1530 году церковь стала реформатской, а в 1774 году храм был перестроен в стиле барокко. В 1779 году рядом с церковью установили колокольню.

Церковь в селе Серное

В темное время года храм выглядит очень загадочно.

По данным переписи населения Украины в 2001 году в селе проживало 1980 человек. Подавляющее большинство жителей (97%) назвали своим родным языком венгерский. Украинский считали родным 2,17% жителей, еще 0,20% — русский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине два села, чьи названия регулярно превращают в мат: Юшки и Гребени. На одном из указателей при въезде в эти села постоянно дорисовывают две буквы, а на втором — зарисовывают первые две буквы, и там выходят матюки.