В Украине есть два села, чьи названия регулярно превращают в матерные (карта)

В Киевской области между собой регулярно ссорятся два села — Юшки и Гребени. На одном из указателей при въезде в эти деревни постоянно дорисовывают две буквы, а на втором — зарисовывают первые две буквы, и там образом получаются матерные слова. Жители этих сел обвиняют в происходящем друг друга.

Эта история тянется еще с 2019 года. Тогда кто-то дорисовал впереди буквы "х" и "у" к названию села Юшки. Один из жителей села якобы решил отомстить и стер две буквы на указателе при въезде в деревню Гребени, пишет "ТСН".

На табличке отчетливо видны несколько слоев краски, что говорит о неоднократном зарисовывании букв на ней.

По сравнению с Юшками, село Гребени большое. Там есть остановка, магазин и даже музей. Его заведующая говорит, что в истории села было форсирование Днепра, а вот войны с Юшками – никогда. В то же время она отмечает, что название села действительно время от временни сокращают до неприличного.

Но это не жители наших сел", потому что "мы дружим, а не воюем". Так же считают и жители села Юшки, которые возмущаются появлению и исчезновению букв на указателях, а чтобы доказать свою воспитанность, ведут к новопостроенной церкви и убеждают – полсотни пенсионеров, которые живут в селе, ругательных слов на табличках писать не могут, потому что тихие и в Бога веруют. "К нам приезжал Епифаний освящать место и крест говорят люди.

К слову, село Гребени было расположено на гребнях, а в старину казаки въезжали в юшки и варили себе похлебку, отсюда пошло название другого села. Которые до сих пор считают себя одним колхозом: полсела Гребень – это бывшие "юшкивцы".

Отмечается, что в Гребенях даже имеют доказательство, что местные такого сделать не могли. Однажды жителям удалось поймать одну хулиганку с краской, но она оказалась не местной. Наказывать ее не стали.

Для справки: село Юшки находится в Обуховском районе Киевской области. Его площадь — 2,656 км.кв. Согласно последним данным в открытых источниках, население деревни составляет 169 человек (данные могли измениться).

Указатель "Юшки". Скриншот "ТСН"

Гребени находятся в Обуховском районе Киевской области. Бывший административный центр Гребеновского сельского совета, которому подчинено село Юшки, сейчас административный центр Гребеновского старостинского округа. Население по переписи 2001 года составляло 379 человек.

Указатель "Гребени". Скриншот "ТСН"

Село Гребени. Фото: Википедия

