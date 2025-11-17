Рус

Викличе у вас посмішку. Село на Закарпатті після перейменування отримало кумедну назву

Закарпатська область
Закарпатська область. Фото Колаж "Телеграф"

Перші згадки про цю місцину датуються 1270 роком

Назви деяких населених пунктів в Україні звучать кумедно. До них належить й назва села Серне на Закарпатті.

За минуле сторіччя село двічі змінювало назву — до 1946 року воно називалося Сернин. У 1946 село перейменували у Рівне. У 1995 році назву знову змінили — з того часу село називається Серне.

Перші згадки про нього датуються 1270 роком — воно згадується як Zyrnua (королівський маєток). Село було засноване у 13 столітті родиною Вардай.

Село Серне, Закарпатська область
Село Серне

У Серному в 15 столітті було побудовано храм в готичному стилі. В 1530 році церква стала реформатською, а в 1774 році храм було перебудовано в стилі бароко. У 1779 році поруч з церквою встановили ​​дзвіницю.

Церква в селі Серне, Закарпаття
Церква в селі Серне
Храм в селі Серне, Закарпаття
В темну пору року храм виглядає дуже загадково

За даними перепису населення України 2001 року в селі мешкало 1980 осіб. Переважна більшість жителів (97%) назвали своєю рідною мовою угорську. Українську вважали рідною 2,17% мешканців, ще 0,20% — російську.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні два села, чиї назви регулярно перетворюють на матюки: Юшки та Гребені. На одному з покажчиків при в’їзді в ці села постійно домальовують дві літери, а на другому — замальовують перші дві літери, і там виходять матюки.

