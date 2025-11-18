Что категорически нельзя делать с виноградом перед заморозками
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Виноградник необходимо подготовить к зимним холодам, иначе можно не только потерять будущий урожай, но и сам виноградный куст рискует погибнуть.
Зима — время отдыха для виноградарей, но и время испытаний для самого виноградника. И только грамотные усилия позволят обеспечить хорошую зимовку для солнечной ягоды.
Чего нельзя делать накануне первых заморозков на винограднике?
- Нельзя заливать виноградные кусты обильно водой непосредственно перед большим похолоданием. Это может стать причиной промерзания грунта и повреждения корневой системы. Да, влагозарядный полив проводится осенью, но не перед наступлением морозов.
- Никогда не перегружайте виноград! Именно перегруз зачастую становится причиной гибели растения, а не сам мороз. Виноград тратит силы на свою ягоду, которой слишком много, а затем лоза не может вызреть и весной он просто не просыпается.
- Не игнорируйте необходимость укрытия винограда. Особенно самые молодые насаждения, возрастом 1-3 года, чрезвычайно нуждаются в укрытии на зиму. Самое оптимальное — прикопать землей, отметив место колышком.
- Не забудьте про мышей! Если вы делаете сухие укрытия, помните, что мыши очень любят лакомиться почками винограда. Чтобы этого не произошло, кто-то использует специальные препараты, а мы посоветуем вместо отравы обработать лозы железным купоросом. Это защитит и от грибков-гнилей, и от грызунов. Замечено по опыту, такую лозу мыши обходят стороной.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обрезать виноград на зиму.