Что категорически нельзя делать с виноградом перед заморозками

Виноградник необходимо подготовить к зимним холодам, иначе можно не только потерять будущий урожай, но и сам виноградный куст рискует погибнуть.

Зима — время отдыха для виноградарей, но и время испытаний для самого виноградника. И только грамотные усилия позволят обеспечить хорошую зимовку для солнечной ягоды.

Чего нельзя делать накануне первых заморозков на винограднике?

Нельзя заливать виноградные кусты обильно водой непосредственно перед большим похолоданием. Это может стать причиной промерзания грунта и повреждения корневой системы. Да, влагозарядный полив проводится осенью, но не перед наступлением морозов. Никогда не перегружайте виноград! Именно перегруз зачастую становится причиной гибели растения, а не сам мороз. Виноград тратит силы на свою ягоду, которой слишком много, а затем лоза не может вызреть и весной он просто не просыпается. Не игнорируйте необходимость укрытия винограда. Особенно самые молодые насаждения, возрастом 1-3 года, чрезвычайно нуждаются в укрытии на зиму. Самое оптимальное — прикопать землей, отметив место колышком . Не забудьте про мышей! Если вы делаете сухие укрытия, помните, что мыши очень любят лакомиться почками винограда. Чтобы этого не произошло, кто-то использует специальные препараты, а мы посоветуем вместо отравы обработать лозы железным купоросом. Это защитит и от грибков-гнилей, и от грызунов. Замечено по опыту, такую лозу мыши обходят стороной.

