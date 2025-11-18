Що категорично не можна робити з виноградом перед заморозками

Виноградник необхідно підготувати до зимових холодів, інакше можна не лише втратити майбутній урожай, а й сам виноградний кущ ризикує загинути.

Зима – час відпочинку для виноградарів, а й час випробувань самого виноградника. І лише грамотні зусилля дозволять забезпечити гарну зимівлю для сонячної ягоди.

Чого не можна робити напередодні перших заморозків на винограднику?

Не можна заливати виноградні кущі водою безпосередньо перед сильним похолоданням. Це може стати причиною промерзання ґрунту та пошкодження кореневої системи. Так, вологозарядний полив проводиться восени, але не перед настанням морозів. Ніколи не перевантажуйте виноград! Саме перевантаження найчастіше стає причиною загибелі рослини, а не сам мороз. Виноград витрачає сили на свою ягоду, якої дуже багато, а потім лоза не може визріти і навесні він просто не прокидається. Не ігноруйте необхідність укриття винограду. Особливо наймолодші насадження, віком 1-3 роки, надзвичайно потребують укриття на зиму. Найоптимальніше — прикопати землею, відзначивши місце кілком . Не забудьте про мишей! Якщо ви робите сухі укриття, пам’ятайте, що миші дуже люблять ласувати бруньками винограду. Щоб цього не сталося, хтось використовує спеціальні препарати, а ми порадимо замість отрути обробити лози залізним купоросом. Це захистить і від грибків-гнилі, і від гризунів. Помічено з досвіду, таку лозу миші оминають.

