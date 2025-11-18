Що категорично не можна робити з виноградом перед заморозками
Виноградник необхідно підготувати до зимових холодів, інакше можна не лише втратити майбутній урожай, а й сам виноградний кущ ризикує загинути.
Зима – час відпочинку для виноградарів, а й час випробувань самого виноградника. І лише грамотні зусилля дозволять забезпечити гарну зимівлю для сонячної ягоди.
Чого не можна робити напередодні перших заморозків на винограднику?
- Не можна заливати виноградні кущі водою безпосередньо перед сильним похолоданням. Це може стати причиною промерзання ґрунту та пошкодження кореневої системи. Так, вологозарядний полив проводиться восени, але не перед настанням морозів.
- Ніколи не перевантажуйте виноград! Саме перевантаження найчастіше стає причиною загибелі рослини, а не сам мороз. Виноград витрачає сили на свою ягоду, якої дуже багато, а потім лоза не може визріти і навесні він просто не прокидається.
- Не ігноруйте необхідність укриття винограду. Особливо наймолодші насадження, віком 1-3 роки, надзвичайно потребують укриття на зиму. Найоптимальніше — прикопати землею, відзначивши місце кілком.
- Не забудьте про мишей! Якщо ви робите сухі укриття, пам’ятайте, що миші дуже люблять ласувати бруньками винограду. Щоб цього не сталося, хтось використовує спеціальні препарати, а ми порадимо замість отрути обробити лози залізним купоросом. Це захистить і від грибків-гнилі, і від гризунів. Помічено з досвіду, таку лозу миші оминають.
