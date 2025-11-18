Когда Львов засыплет снегом? Названа точная дата

С 18 ноября в Украине начинается похолодание

Зима понемногу вступает в свои права, на этой неделе в некоторых областях Украины ожидается минусовая температура. Жителей западных регионов порадует снег, это касается и Львова.

Согласно данным сайта ventusky, снег во Львове начнется в пятницу вечером и будет продолжаться все выходные, с 21 по 23 ноября. Температура воздуха снизится до +1 градуса.

В субботу, 22 ноября, мокрый снег во Львове прогнозируется весь день. Температура воздуха утром составит 0 градусов, а днем будет -1 градус.

В воскресенье, 23 ноября, ожидается облачная погода, прирост свежевыпавшего снега составит 8 см, но ближе к обеду пройдет дождь. Температура воздуха поднимется до +2 градусов.

Укргидрометцентр подтверждает этот прогноз погоды. На ближайших выходных западные регионы страны накроют осадки в виде дождя и мокрого снега. А вот на востоке Украины сохранится солнечная погода.

