Самые сильные морозы за 70 лет? Погода в ноябре может быть очень суровой

Снега в ноябре не предполагается

Последние обновления прогноза погоды показывают, что в Украине возможно похолодание в третьей декаде ноября. Ему прогнозируют стать четвёртым по силе за последние 70 лет.

В то же время начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань посоветовал взвешенно относиться к долгосрочным прогнозам погоды. Об этом он заявил в интервью "Телеграфу". Постригань отметил, что наиболее точным считается прогноз на ближайшие 1-3 дня. Чем дальше — тем меньше вероятность того, что предсказание сбудется.

Прогноз погоды с высокой достоверностью — на 1-3 суток, в дальнейшем с каждым днем точность прогноза снижается. Такие реальные дела, и это не особенность наших синоптических карт или расчетов, в Германии и Бельгии такие же процедуры. Виталий Постригань

Постригань посоветовал доверять научным подходам и не верить в яркие заголовки некоторых телеграм-каналов. Начальник Черкасского областного гидрометцентра отметил, что до конца текущей недели в Украине будет преобладать антициклон из Европы, поэтому холода не предвидится. Также в ноябре снег не прогнозируется.

До конца недели на погоду будет влиять антициклон из Европы, путь холода в наши широты перекрыт. Поэтому об установке снежного покрова говорить преждевременно. Однако зима впереди. Виталий Постригань

