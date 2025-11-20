Украинцам на такое надо работать полгода: нардеп засветила элитное кольцо (фото)
Нардеп носит кольцо от украинского бренда
Глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк привлекла внимание дорогим аксессуаром. На ее пальце во время заседания Комитета госвласти заметили кольцо, стоимостью 5 тысяч долларов.
На своей странице в Instagram Елена Шуляк опубликовала снимок с заседания, на котором можно заметить массивное золотое кольцо. Оказалось, что это украшение от украинского бренда Guzema.
На сайте стоимость такого аксессуара указана 217 900 гривен. Это кольцо в виде большого овального шара из желтого золота, без камней.
Цена украшения превышает полугодовой средний доход украинцев. Согласно данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине в сентябре выросла на 2,7% и составила 26 623 гривны.
"Телеграф" писал ранее, что заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра засветила брендовых вещей на 70 тысяч долларов. Среди них известные бренды Dior, и Gucci, и Bvlgari.