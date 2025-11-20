Укр

Украинцам на такое надо работать полгода: нардеп засветила элитное кольцо (фото)

Глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк привлекла внимание дорогим аксессуаром. На ее пальце во время заседания Комитета госвласти заметили кольцо, стоимостью 5 тысяч долларов.

На своей странице в Instagram Елена Шуляк опубликовала снимок с заседания, на котором можно заметить массивное золотое кольцо. Оказалось, что это украшение от украинского бренда Guzema.

На сайте стоимость такого аксессуара указана 217 900 гривен. Это кольцо в виде большого овального шара из желтого золота, без камней.

Цена украшения превышает полугодовой средний доход украинцев. Согласно данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине в сентябре выросла на 2,7% и составила 26 623 гривны.

"Телеграф" писал ранее, что заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра засветила брендовых вещей на 70 тысяч долларов. Среди них известные бренды Dior, и Gucci, и Bvlgari.

