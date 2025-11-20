Рус

Українцям на таке треба працювати півроку: нардеп засвітила елітну каблучку (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олена Шуляк Новина оновлена 20 листопада 2025, 13:11
Олена Шуляк. Фото Колаж "Телеграфу"

Нардеп носить каблучку від українського бренду

Глава політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк привернула увагу дорогим аксесуаром. На її пальці під час засідання Комітету держвлади помітили каблучку вартістю 5 тисяч доларів.

На своїй сторінці в Instagram Олена Шуляк опублікувала знімок із засідання, на якому можна побачити масивну золоту каблучку. Виявилося, що це прикраса українського бренду Guzema.

Олена Шуляк
Олена Шуляк засвітила каблучку за 5 тисяч доларів

На сайті вартість такого аксесуара вказана 217 900 гривень. Це каблучка у вигляді великої овальної кулі із жовтого золота, без каменів.

Каблучка Guzema
Олена Шуляк носить каблучку Guzema

Ціна прикраси перевищує піврічний середній прибуток українців. За даними Держстату, середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Україні у вересні зросла на 2,7% і склала 26 623 гривні.

"Телеграф" писав раніше, що заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра засвітила брендових речей на 70 тисяч доларів. Серед них відомі бренди Dior, Gucci, і Bvlgari.

Теги:
#Кільце #Слуга народу #Олена Шуляк