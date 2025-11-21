Его считали "аристократом" преступного мира Киева: чем известен авторитет 90-х "Дед"

Это настоящий лидер теневой эпохи, легализовавшийся во власти, бизнесе и даже православии

Во времена бурных 90-х годов, когда Киев перестраивался под новыми экономическими реалиями, одна фигура выделялась среди других криминальных авторитетов своей изощренной тактикой и долголетием в жестоком мире организованной преступности. Владимир Кисель, известный в криминальных кругах как "Дед", создал уникальную модель влияния, сочетавшую жесткость бизнеса, политические связи и репутацию "аристократа" преступного мира.

"Дед" оставил после себя не просто криминальное наследие, а целую эпоху. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

От татами до улиц столицы

Родившийся в 1946 году, Владимир Кисель получил звание мастера спорта по классической борьбе. Спортивное прошлое не только закалило его характер, но стало фундаментом для будущей карьеры. В отличие от многих криминальных лидеров того времени Кисель отличался философским подходом к делам, сдержанностью в решениях и умением избегать ненужного внимания правоохранителей.

Именно эти качества помогли ему наладить прочные связи в министерствах, управлениях и киевских политиков и предпринимателей. "Дед" не был склонен к импульсивной жестокости – он играл в долгую игру, что в конце концов сделало его одной из самых влиятельных фигур организованной преступности Киева.

Империя влияния

В разгар 90-х годов группировка Киселя контролировала ключевые точки столичной экономики: рынки, автовокзалы, теневую торговлю и игорный бизнес. Главный "офис" размещался в гостинице "Мир" – пока силовики не провели масштабную операцию, задержав более 80 членов ОПГ.

Старый корпус отели "Мир"

Уникальность бизнес-модели "Деда" заключалась в его подходе к предпринимателям. Если большинство криминальных группировок душило бизнес непомерными поборами, Кисиль избрал другую стратегию: давал возможность развиваться и делил прибыль. Десятки бизнесменов, работавших под его "крышей", впоследствии стали народными депутатами и известными предпринимателями. Такой "либеральный" подход создал ему репутацию "аристократа" преступного мира.

"Школа лидеров"

Из ОПГ Киселя вышла целая когорта криминальных авторитетов Киева: "Череп", "Конон", "Балабан", "Геша", "Стас", "Олень" – каждый создал собственную команду и продолжил традиции своего наставника. В жестоких криминальных войнах столичного подполья "Дед" часто выступал арбитром, хотя имел и собственных врагов среди групп Авдышева, Савлохова, Татарина и московских кланов.

Трансформация: от тени к свету

В начале 2000-х Кисиль начал масштабную легализацию своего состояния. В его "портфолио" появились дорогие объекты недвижимости, семейный ресторан "Эврика", боулинг-клуб "Мираж", пиццерия в центре столицы. Его имя фигурировало в десятках компаний, занимавшихся металлургией, международными перевозками и развлекательным бизнесом.

Параллельно "Дед" строил имидж мецената: финансировал строительство церквей, возглавлял федерацию греко-римской борьбы, даже публично заявлял о намерениях уйти в монастырь. Такая дуальность лишь усугубляла его неприкосновенность.

Легенда о везении

Несмотря на многочисленные скандалы – от найденного арсенала в машине сына до финансовых махинаций на сотни миллионов долларов и подозрений по делу Гонгадзе – правоохранительные органы ни разу не смогли привлечь Киселя к серьезной ответственности. Его "везучесть" стала легендой киевского "теневого капитала".

Даже покушение в ноябре 2003 года, когда на Рейтарской взорвали его джип, "Дед" пережил по счастливой случайности — в тот день он сидел не на переднем, а на заднем сиденье. По версиям, заказчиком был авторитет "Прыщ", убийство которого вскоре стало ответом в этой кровавой войне.

Роковая случайность

Ирония судьбы заключалась в том, что пережившего несколько криминальных войн человека в 2009 году забрала обычная дорожная авария. На большой скорости бронированный джип Киселя попал в ДТП под Казатином. Даже защита не спасла "Деда" от смертельных травм – она умерла в реанимации.

Надгробие "Деда"

Владимир Кисиль ("Дед") похоронен на территории Покровского Голосеевского мужского монастыря в Киеве, на монастырском кладбище. Существует версия, что на такое "помпезное" захоронение повлиял сын Киселя – Вадим, получивший в 2011 году церковные ордена за вклад в развитие православия. Могила находится не среди центральных захоронений, а немного в стороне.

Могила Владимира Киселя

Ранее "Телеграф" рассказывал о "короле" рынка "Юность", который стал "крысой". Он сформировал свою "бригаду", куда влились спортсмены и студенты.