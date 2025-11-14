"Король" рынка "Юность", ставший "крысой": что известно о киевском авторитете 90-х "Кононе"

История Юрия Кононенко – это детектив о деньгах, власти, измене и жестоких законах криминала

В Киеве начала 90-х прошлого века, где бизнес строился на страхе, а карьера измерялась количеством подконтрольных "точек", свое имя громко заявил Юрий Кононенко – "Конон". Его история могла бы стать сценарием гангстерского фильма: бывший спортсмен без вредных привычек, за пять лет прошедший путь от рядового бойца до "короля" самого прибыльного рынка столицы.

Но это не Голливуд, а Украина времен распада СССР. Эпоха, когда криминальные авторитеты делили между собой целые районы городов, а сотрудники милиции иногда работали на обе стороны закона.

Путь в криминале

Юрий Кононенко родился в 1961 году в Черниговской области. Бывший спортсмен не имел вредных привычек. Его уголовная деятельность началась в 1988 году с присоединения к банде авторитета Патишука ("Патя"). После смерти последнего "Конон" вошел в группу другого лидера – "Черепа", где возглавил звено и взял под контроль часть бизнеса предыдущего "босса".

"Конон" сформировал собственную "бригаду", куда влились спортсмены и студенты. В 90-е годы Киев был разделен между многочисленными криминальными группировками. ОПГ "Конона" отличалась тем, что контролировала бизнесы на Лесном массиве и торговые ряды рынка "Юность". Больше всего доходов приносила контрабанда алкоголя и табачных изделий, поборы с предпринимателей, "обслуживание" автокооперативов и стоянок, а также части гаражных и рыночных структур.

Юрий Кононенко "Конон"

Деньги шли преимущественно на обогащение вожака, роскошную жизнь, авто и квартиры. Однако организаторских способностей и предпринимательского чутья ему не хватало – экономическая база ОПГ оставалась слабой.

Схемы заработка и рэкета

Главной схемой "заработка" были "кассы обязательного страхования товара": торговцы сами передавали уголовникам "дань", чтобы не стать жертвами вымогательства или насилия. С торговцев ежедневно могли собрать тысячи (по неофициальным данным – до 200 тысяч долларов в сутки). Кроме рэкета, ОПГ "Конона" занималось "крышиванием" валютных операций, аферами, организацией "челноков" (групп, которые возили товары через границу). Сам "Конон" курировал контрабандные потоки алкоголя и табака. Часть доходов он вывозил за границу, в частности, в Германию.

"Лодочки" – предприниматели 90-х

Внутренние конфликты

ОПГ "Конон" вступала в жесткие конфликты с конкурирующими группировками Киева ("Салохи", "Ткача", "Рыбки", "Прыща", "Лейки"). Неоднократно случались вооруженные "разборки", заказные убийства, поджоги и нападения. Пропажа "общаковых" средств, обвинения в их присвоении стали причиной распада банды, потери лидерских позиций Кононенко.

Борис Савлохов "Салоха

От судимости до распада "банды"

В 1994 году против "Конона" было возбуждено дело о контрабанде. Он получил четыре года заключения, но уже через год вышел по амнистии. Пока лидер отсутствовал, часть группировки разбежалась по другим "крышам", а группа ослабла.

Вернувшись, "Конон" пытался восстановить влияние на рынке "Юность", но потерянная репутация и ресурсы сказались. Внутренние конфликты, жестокие "разборки" привели к значительному ослаблению. Когда из тюрьмы вышел представитель "старой гвардии" – "Череп", к нему перекинулся ближайший сподвижник "Конона" – "Кабан".

Последний даже обвинил бывшего босса в присвоении "общаковых" денег. "Конона" объявили "крысой", по уголовным законам это равнозначно приговору.

Засада и финал

Чтобы спастись, "Конон" согласился на встречу с "Черепом" только при гарантии третьей стороны – лидера другой группировки "Салохи". Однако "стрелка" была сорвана: милиционер предупредил бандитов о засаде силовиков.

После этого "Конон" окончательно порвал с криминалом, редко появлялся на людях, передвигался на скромной "девятке", всегда с собакой. В декабре 1998 его задержали сотрудники СБУ и УБОП. Пошли слухи, что задержание стало "крышей" – защитой от смерти от рук своих же "братков".

Так завершилась история одного из самых ярких персонажей криминального Киева 90-х. От "короля рынка Юность" до изоляции и забвения – судьба "Конона" стала типичной для многих боссов преступного мира эпохи "лихих девяностых".

