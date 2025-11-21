Слабосолена форель за пів ціни: коли найвигідніше купити її у Сільпо (фото)

Українці до 24-26 листопада зможуть купити популярний продукт на 50% дешевше

У "Сільпо" стартували вигідні акції на популярну червону рибку. Деякі товари можна придбати за півціни.

Покупцям варто зазирнути в магазин до 24 листопада. Однак акція на найвигіднішу пропозицію триватиме до середини наступного тижня. "Телеграф" проаналізував цінники в "Сільпо".

Найбільшу акцію до 50% поставили на слабосолону форель "Премія" нарізку 100 грамів, ціна якої знизилась з 199,0 до 99,0 гривень.

Також досить високі знижки поширюються на форель "Norven":

Слабосолона нарізана форель (120 грамів) — замість 294 гривень тепер 199 гривень, тобто дешевша на 32%;

Ціна на шматок філе слабосолоної форелі (180 грамів) опустилась зі 334 гривень до 239 гривень, тобто на 28%.

Які акції діють на форель в "Сільпо"

У межах 10–18% знижки діють і на інші продукти:

Форель райдужна патрана (100 г): замість 44,90 коштує 36,90 гривень;

Стейк сьомги (100 г): 89,90 — 79,90 гривень;

Стейк форелі (100 г): 81,90 — 72,90 гривень;

Філе сьомги (100 г): 96,90 — 86,90 гривень;

Філе форелі (100 г): 95,90 — 85,90 гривень.

Зверніть увагу, що з 20 до 26 листопада діятимуть акції на форель слабосолону "Премія" та на шматок форелі "Norven". На всі інші позиції — з 28 жовтня до 24 листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи злетить м'ясо у ціні перед Новим роком.