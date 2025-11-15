Пользуйтесь моментом: эти три причины уничтожили цены на популярный продукт в Украине

У Украины, частности, катастрофическая нехватка хранилищ

Цены на лук, который в 2024 году стоил по 50-70 гривен за килограмм, стремительно обвалились. На это есть сразу три причины.

Об этом эксперты рассказали в комментарии "Телеграфу",

Детальнее читайте в материале "Покупайте лук, пока он не стал дороже арбузов: стало известно, что увеличит цену репчатого овоща".

Первая причина – массовое увеличение посевных площадей из-за высокой доходности в прошлом сезоне.

"Агрономы из Херсона приехали сюда, на центральную Украину. Затем в Закарпатье, Львовскую область. Набрали земли", — рассказал Директор ФХ "ЛАН АГРО" Василий Сасько.

Вторая причина – катастрофическая нехватка хранилищ.

"В Украине – хронический дефицит мощностей по хранению", — объяснил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Третья причина – погодные условия и проблемы с качеством.

"На фоне определенного перепроизводства еще проблематика в виде дождей, которые начали влиять на качество и невозможность часто собрать продукцию", — сказал международный эксперт по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков.

