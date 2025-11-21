Якщо на Єгипет не вистачає коштів: хто і навіщо збудував унікальну піраміду в центрі України (фото)

Стіни піраміди-усипальниці Закревських на Полтавщині зроблені з додаванням яєчних білків

У Полтавській області є селище, яке вирізняється незвичним для України поєднанням — палацовим комплексом та пірамідою-усипальницею Закревських, збудованою за мотивами давньоєгипетської архітектури.

Вона побудована в кінці XIX ст. юристом Гнатом Закревським, який перебував на службі в імператора Олександра III, був членом масонської ложі і захоплювався єгипетською культурою. "Телеграф" вирішив детально розповісти про це місце, взявши дані у "Find-way".

Історія піраміди-усипальниці Закревських у селища на Полтавщині

Селище Березова Рудка бере початок з 1717 року, коли його заснував гетьман Іван Скоропадський. У середині XVIII століття поселення перейшло у власність родини Закревських, яка згодом перетворила його на значний культурно-архітектурний центр. Ідея зведення палацового ансамблю належала Григорію Закревському — високопоставленому чиновнику Київського намісництва, що опікувався одинадцятьма повітами. Саме для проведення численних дворянських зібрань, які регулярно проходили в Березовій Рудці, він задумав будівництво палацу та створення великого парку. Загальна територія маєтності разом із зеленими насадженнями сягала приблизно 100 гектарів.

Одним із найцікавіших об’єктів комплексу стала усипальниця у формі піраміди. Її спорудження пов’язане з Гнатом Закревським — впливовим державником Російської імперії, який займав посаду оберпрокурора Сенату та виконував дипломатичну службу в Єгипті за часів імператора Олександра ІІІ. Перебуваючи в Каїрі, він серйозно захопився історією Стародавнього Єгипту, був членом масонської ложі та збирав предмети місцевої культури. Повернувшись на батьківщину в 1899 році, він привіз із собою колекцію єгипетських речей — меблів, декоративних предметів, посуду та статую богині Ісіди. Під впливом свого захоплення він вирішив збудувати родову усипальницю у вигляді піраміди.

Вхід у піраміду

Споруда заввишки 9 метрів була зведена з силікатної цегли на розчині з додаванням яєчних білків. Зовнішні стіни покрили цементом і поділили на умовні "блоки", завдяки чому будівля нагадувала кам’яну піраміду. Усередині приміщення прикрашали написи й малювання: біблійні цитати та фрески на тему давньоєгипетських культів. У центрі колись стояв православний вівтар із великим кам’яним хрестом, сліди якого видно досі. Над входом Гнат Закревський встановив родинний герб, християнський хрест і статую богині Ісіди — символічне поєднання двох цивілізаційних традицій.

Піраміда поєднує єгипетські й християнські елементи

Як доїхати

Рухатися треба трасою Київ–Харків, у районі села Вікторія звернути в напрямку Березової Рудки. Від повороту до селища близько 11 км, а палацово-парковий комплекс розташований у його центрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Сумах також є піраміди. Вони розташовані у центральній частині міста.