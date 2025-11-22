Львів'янка знайшла собі цікаве зайняття у заторі та розвеселила українців (відео)

Жінку зняли на відео з сусіднього авто

В мережі з'явилося миле відео зі львівських заторів. Поки автівка стояла в "пробці", водійка зайнялася в'язанням.

Відео опублікував Telegram-канал "Реальний Львів". Там припустили, що жінка в'язала шкарпетки — адже скоро день святого Миколая.

Миколая скоро, а шкарпетки ще не звʼязані: львівʼянки в заторах час дарма не втрачають, — підписали відео

Коли День святого Миколая у 2025 році

З 2023 року Україна святкує День святого Миколая по-новому. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський церковний календар всі релігійні свята змістилися на два тижні вперед.

Тому в Україні це улюблене дитяче свято тепер настає раніше — Православна Церква України (ПЦУ) та Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар з вересня 2023 року, і більшість тепер святкують День святого Миколая 6 грудня, а не 19, як раніше. Віряни католицької церкви завжди святкували його саме 6 числа.

Часу лишилося не так багато, тому, дійсно, час готувати шкарпетки. За однією з традицій, Миколай лишає подарунки чемним малюкам саме у шкарпетках. В Україні діти також часто знаходять подаруночки від Миколая під подушками.

