Мем о сне насмешил украинцев: "Даже это правильно делать не умеем"

Оказывается, спать тоже нужно уметь. Картинка о том, в какой позе это делать правильно, насмешила украинцев.

Telegram-канал опубликовал изображение с правильным и неправильным положением тела во время сна. Оказывается, спать надо, подложив под себя небольшую подушку. В разных позах подушка должна быть в разных местах.

Всегда был уверен, что хотя бы спать я умею. Оказывается, даже это я делаю неверно, — говорится в подписи

Почему нужно подкладывать подушку под тело во время сна

Подкладывание подушки под тело во время сна помогает поддержать естественное положение позвоночника и снизить напряжение в мышцах. Поддержка естественных изгибов тела делает позу более здоровой.

Сейчас украинцы мечтают просто выспаться

К сожалению, как указали в комментариях, из-за регулярных ночных обстрелов Украины Россией, сон стал роскошью для украинцев. О правильном положении тела думать не приходится. Другие комментаторы задают вопрос, как переворачиваться во время сна с подушкой, ведь ее постоянно придется перекладывать. Вот некоторые из комментариев:

Сейчас наступили такие времена, что хочется просто выспаться

А как ворочаться ночью? Постоянно просыпаться и перекладывать подушку?

