Після дощів прийдуть сніг і холод? Коли у Харкові вдарять морози

Опади не оминуть харків’ян стороною

Найближчими днями у західних регіонах очікується репетиція зими, але великих снігопадів та сильних морозів в Україні поки що не прогнозують. Це стосується і Харкова, якому потрібно підготуватися до невеликого похолодання та дощів.

За даними сайту Ventusky, у Харкові з вівторка, 25 листопада, почне знижуватися температура повітря і в середньому буде в діапазоні +7…+5 градусів. Найхолодніше буде у п’ятницю, 28 листопада, коли стовпчики термометра опустяться до +3…+1 градусів.

Погода в Харкові на 23-30 листопада

Завтра, 23 листопада, як повідомляє Укргідрометцентр, у Харкові переважатиме хмарна погода, без опадів. Температура повітря становитиме +13…+15 градусів. У понеділок, 24 листопада, пройде невеликий дощ, потім знову буде хмарно із проясненнями, денних морозів не очікується.

Якою буде погода у Харкові 23 листопада

За даними Weather.com, дощі накриють Харків у четвер, 27 листопада. Невеликі опади очікуються й у п’ятницю, 28 листопада, але лише зранку. Температура повітря до кінця листопада впаде до +4 градусів і така збережеться на початку грудня. Найближчого тижня снігу, як і морозів, не буде.

Коли у Харкові вдарять морози

