Морозы уже на подходе? Когда и какую часть Украины накроют ощутимое похолодание и снегопады

Первая репетиция зимы придет в западные регионы

Конец ноября в большинство областей Украине принесет температурные качели. В ближайшие две недели метеорологической зимы ждать не стоит, но в отдельных регионах пройдет дождь с мокрым снегом.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. Согласно его прогнозу, Украина до конца месяца будет пребывать под влиянием теплых воздушных масс с юга Европы.

Температурный фон в большинстве областей Украины будет превышать климатическую норму, то есть столбики термометра будут показывать выше 0 градусов.

Лишь в западных регионах пройдет первая репетиция зимы в ближайшие выходные, 21-24 ноября. Например, Львов засыплет снегом, местами с налипанием и гололедицей на дорогах. Но снежная погода на западе Украины продержится недолго.

В ближайшие 1–2 недели в Украине не стоит ждать наступления метеорологической зимы, тем более снегопадов. Большинство осадков будет в виде дождя и мороси.

До настоящей зимней погоды с морозами и снежным покровом, когда осадки будут в основном в твердой форме, украинцам придется подождать.

По данным Weather.com, в Днепре в конце ноября будет преобладать облачная погода с прояснениями, только 27 ноября, пройдет дождь. А с 28 ноября в городе похолодает, температура снизится до +7…+5 градусов.

Прогноз погоды в Днепре до конца ноября

В Харькове наблюдается похожая картина. На следующей неделе, 27-28 ноября, прогнозируют осадки в виде дождя и резкое снижение температуры воздуха. Снега не будет ни в конце ноября, ни в первых числах декабря.

Какой будет погода в Харькове до 30 ноября

А вот в Киеве в ближайшие дни возможны дожди с мокрым снегом, но температура до конца месяца все равно останется плюсовая. Снег будет таять практически сразу.

Прогноз погоды в Киеве с 21 по 30 ноября

Облачная погода также накроет Одессу, но столбики термометра до 28 ноября останутся в диапазоне +13…+15 градусов, ожидается небольшой дождь. Похолодание придет с 29 ноября, но без осадков.

Погода в Одессе до конца ноября

