Потеряете не только удачу, но и деньги: категорически не делайте этого 23 ноября

Не игнорируйте 23 ноября основные традиции и запреты

В воскресенье, 23 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Амфилохия. По старому стилю этот праздник припадал на 6 декабря.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Амфилохий — православный и греко-католический святой, известный как духовный наставник и богослов. Он прославился своей подвижнической жизнью, проповедями и заботой о церкви и людях.

Что можно делать 23 ноября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Амфилохию, прося здоровья, духовной мудрости и защиты;

Сегодня следует проявлять терпение, искать примирение в семейных и рабочих отношениях;

Можно заниматься домашними делами, уделять внимание уюту и внутреннему покою;

Сегодня важно помогать нуждающимся, совершать добрые поступки.

Что можно и нельзя делать 23 ноября

Что нельзя делать 23 ноября:

В этот день не стоит ссориться, проявлять злость, жадность, агрессию, потому что потеряете удачу и новые возможности;

Нельзя лениться и откладывать важные дела на потом, потому что рискуете упустить оказаться в затруднительном положении;

Сегодня не стоит давать в долг и брать займы, иначе деньги могут уйти без возврата;

Не обижайте и не игнорируйте просьбы нуждающихся, потому что негативная энергия вернется к вам и закроет путь к успеху.

