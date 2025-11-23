Потеряете не только удачу, но и деньги: категорически не делайте этого 23 ноября
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 840
Не игнорируйте 23 ноября основные традиции и запреты
В воскресенье, 23 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Амфилохия. По старому стилю этот праздник припадал на 6 декабря.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Святитель Амфилохий — православный и греко-католический святой, известный как духовный наставник и богослов. Он прославился своей подвижнической жизнью, проповедями и заботой о церкви и людях.
Что можно делать 23 ноября:
- В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Амфилохию, прося здоровья, духовной мудрости и защиты;
- Сегодня следует проявлять терпение, искать примирение в семейных и рабочих отношениях;
- Можно заниматься домашними делами, уделять внимание уюту и внутреннему покою;
- Сегодня важно помогать нуждающимся, совершать добрые поступки.
Что нельзя делать 23 ноября:
- В этот день не стоит ссориться, проявлять злость, жадность, агрессию, потому что потеряете удачу и новые возможности;
- Нельзя лениться и откладывать важные дела на потом, потому что рискуете упустить оказаться в затруднительном положении;
- Сегодня не стоит давать в долг и брать займы, иначе деньги могут уйти без возврата;
- Не обижайте и не игнорируйте просьбы нуждающихся, потому что негативная энергия вернется к вам и закроет путь к успеху.
Напомним, какие праздники и сколько выходных будет в ноябре в Украине. Запомните эти даты.