Втратите не лише удачу, а й гроші: категорично не робіть цього 23 листопада

Не ігноруйте 23 листопада основні традиції та заборони

У неділю, 23 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Амфілохія. За старим стилем це свято припадало на 6 грудня.

Святитель Амфілохій — православний та греко-католицький святий, відомий як духовний наставник та богослов. Він прославився своїм подвижницьким життям, проповідями та турботою про церкву та людей.

Що можна робити 23 листопада:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святителя Амфілохія, просячи здоров’я, духовної мудрості та захисту;

Сьогодні слід виявляти терпіння, шукати примирення у сімейних та робочих стосунках;

Можна займатися домашніми справами, приділяти увагу затишку та внутрішньому спокою;

Сьогодні важливо допомагати нужденним, робити добрі вчинки.

Що не можна робити 23 листопада:

Цього дня не варто сваритися, виявляти злість, жадібність, агресію, бо втратите удачу та нові можливості;

Не можна лінуватися й відкладайте важливі справи на потім, тому що ризикуєте упустити опинитися у скрутному становищі;

Сьогодні не варто позичати й брати в борг, інакше гроші можуть піти й не повернутися;

Не ображайте і не ігноруйте прохання нужденних, тому що негативна енергія повернеться до вас і закриє шлях до успіху.

