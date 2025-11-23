Втратите не лише удачу, а й гроші: категорично не робіть цього 23 листопада
-
-
Не ігноруйте 23 листопада основні традиції та заборони
У неділю, 23 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Амфілохія. За старим стилем це свято припадало на 6 грудня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Святитель Амфілохій — православний та греко-католицький святий, відомий як духовний наставник та богослов. Він прославився своїм подвижницьким життям, проповідями та турботою про церкву та людей.
Що можна робити 23 листопада:
- Цього дня віряни звертаються з молитвами до святителя Амфілохія, просячи здоров’я, духовної мудрості та захисту;
- Сьогодні слід виявляти терпіння, шукати примирення у сімейних та робочих стосунках;
- Можна займатися домашніми справами, приділяти увагу затишку та внутрішньому спокою;
- Сьогодні важливо допомагати нужденним, робити добрі вчинки.
Що не можна робити 23 листопада:
- Цього дня не варто сваритися, виявляти злість, жадібність, агресію, бо втратите удачу та нові можливості;
- Не можна лінуватися й відкладайте важливі справи на потім, тому що ризикуєте упустити опинитися у скрутному становищі;
- Сьогодні не варто позичати й брати в борг, інакше гроші можуть піти й не повернутися;
- Не ображайте і не ігноруйте прохання нужденних, тому що негативна енергія повернеться до вас і закриє шлях до успіху.
