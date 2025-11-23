Величезні борги не тільки від населення. У чому головна проблема несплати рахунків за комуналку

Найбільша заборгованість не за воду

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну заборгованість українців за комунальні послуги зростає. Офіційно дані не оприлюднювали з 2022 року, але погіршення ситуації є.

Про це "Телеграфу" розповів Олег Гарник, експерт з питань публічних (комунальних) послуг та відповідної інфраструктури Асоціації міст України у матеріалі "Комуналка злетить в ціні? Експерт про виклики опалювального сезону та майбутні тарифи".

Що треба знати:

Заборгованість українців за теплопостачання сягає майже 35 млрд грн

Найменша цифра боргу за вивезення побутових відходів

Борги українців не дають комунальникам проводити належні ремонтні роботи

За словами Гарника, статистичні дані щодо обсягів заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги з початку повномасштабного вторгнення офіційно не оприлюднюються. Проте наразі відомо, що борги значно зросли. Так за теплопостачання українці винні до 35 млрд грн (на 2 млрд більше, ніж минулого року), за водопостачання та водовідведення до 10 млрд грн, а за вивезення побутових відходів – до 2,5 млрд грн.

Озвучені експертом цифри вражають і вони продовжують рости. Однак такі борги негативно вливають на саму якість комунальних послуг та роботу відповідних підприємств. До того ж є навіть заборгованість від держави за деякі послуги в різних тарифах.

Аварія на водогоні у Львові залишила 50 тисяч людей без води

Таким чином загальні борги по комуналці не дозволяють підприємствам сфери ЖКГ проводити ремонти об’єктів життєзабезпечення, здійснювати заміну мереж. Це, своєю чергою, призводить до таких аварій, які відбулися у Львові, Сумах та інших містах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що соняшникова олія може подорожчати на 10-15% до кінця року.