Величезні борги не тільки від населення. У чому головна проблема несплати рахунків за комуналку
Найбільша заборгованість не за воду
За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну заборгованість українців за комунальні послуги зростає. Офіційно дані не оприлюднювали з 2022 року, але погіршення ситуації є.
Про це "Телеграфу" розповів Олег Гарник, експерт з питань публічних (комунальних) послуг та відповідної інфраструктури Асоціації міст України у матеріалі "Комуналка злетить в ціні? Експерт про виклики опалювального сезону та майбутні тарифи".
Що треба знати:
- Заборгованість українців за теплопостачання сягає майже 35 млрд грн
- Найменша цифра боргу за вивезення побутових відходів
- Борги українців не дають комунальникам проводити належні ремонтні роботи
За словами Гарника, статистичні дані щодо обсягів заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги з початку повномасштабного вторгнення офіційно не оприлюднюються. Проте наразі відомо, що борги значно зросли. Так за теплопостачання українці винні до 35 млрд грн (на 2 млрд більше, ніж минулого року), за водопостачання та водовідведення до 10 млрд грн, а за вивезення побутових відходів – до 2,5 млрд грн.
Озвучені експертом цифри вражають і вони продовжують рости. Однак такі борги негативно вливають на саму якість комунальних послуг та роботу відповідних підприємств. До того ж є навіть заборгованість від держави за деякі послуги в різних тарифах.
Таким чином загальні борги по комуналці не дозволяють підприємствам сфери ЖКГ проводити ремонти об’єктів життєзабезпечення, здійснювати заміну мереж. Це, своєю чергою, призводить до таких аварій, які відбулися у Львові, Сумах та інших містах.
