Доставка Новой почтой подорожает в канун праздников. На сколько и какая разница с Укрпочтой

Новая почта в Украине с 1 декабря 2025 меняет тарифы на ряд услуг. Ожидается подорожание большинства отправок, кроме доставки посылок до 2 кг.

Что нужно знать:

Новая почта разделила тарифы на локальные и по Украине

Доставка Укрпочтой некоторых посылок на 15-20 грн дешевле НП

Есть тарифы в Новой почте, цена которых снизится

"Телеграф" решил сравнить будущие тарифы Новой почты (НП) и Укрпочты. Заметим, что существует ряд услуг в НП, которые останутся без изменений.

Новые тарифы Новой почты

С 1 декабря 2025 не изменится цена на доставку маленьких посылок весом до 2 кг, комиссия от объявленной стоимости до 500 грн, переадресация, возврат, а также конверты и пакеты — они входят в общую стоимость доставки.

Отметим, что Новая почта разделила тарифы на локальные и по Украине: 60 грн (было 65 грн, подешевело на 5 грн) и 70 грн (было 65 грн, подорожало на 5 грн) соответственно.

Что подорожает:

за получение документов в почтамате будет доплата +10 грн

за размер посылки свыше 120 см или отсутствие коробки будет взиматься +100 грн

посылки по городу до 10 кг – 100 грн (было 90 грн), до 30 кг – 160 грн (было 140 грн)

по Украине до 10 кг – 120 грн (было 110 грн), до 30 кг – 180 грн (было 160 грн)

перевозка шин и дисков станет дороже на 15–50 грн.

Сравнение тарифов Укрпочты и Новой почты

Услуги Укрпочты местами дешевле Новой, однако сроки доставки могут быть длиннее. К примеру, доставка документов по городу – 60 и 45 грн соответственно, то есть разница в 15 грн. Тариф на маленькие посылки также отличается от 15-20 грн. А вот сроки доставки в Укрпочте могут достигать 6 дней, в Новой почте — 2 дня, по данным компании.

