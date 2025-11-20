Доставка Новой почтой подорожает в канун праздников. На сколько и какая разница с Укрпочтой
-
-
Сроки доставки Новой почтой и Укрпочтой могут отличаться на несколько дней
Новая почта в Украине с 1 декабря 2025 меняет тарифы на ряд услуг. Ожидается подорожание большинства отправок, кроме доставки посылок до 2 кг.
Что нужно знать:
- Новая почта разделила тарифы на локальные и по Украине
- Доставка Укрпочтой некоторых посылок на 15-20 грн дешевле НП
- Есть тарифы в Новой почте, цена которых снизится
"Телеграф" решил сравнить будущие тарифы Новой почты (НП) и Укрпочты. Заметим, что существует ряд услуг в НП, которые останутся без изменений.
Новые тарифы Новой почты
С 1 декабря 2025 не изменится цена на доставку маленьких посылок весом до 2 кг, комиссия от объявленной стоимости до 500 грн, переадресация, возврат, а также конверты и пакеты — они входят в общую стоимость доставки.
Отметим, что Новая почта разделила тарифы на локальные и по Украине: 60 грн (было 65 грн, подешевело на 5 грн) и 70 грн (было 65 грн, подорожало на 5 грн) соответственно.
Что подорожает:
- за получение документов в почтамате будет доплата +10 грн
- за размер посылки свыше 120 см или отсутствие коробки будет взиматься +100 грн
- посылки по городу до 10 кг – 100 грн (было 90 грн), до 30 кг – 160 грн (было 140 грн)
- по Украине до 10 кг – 120 грн (было 110 грн), до 30 кг – 180 грн (было 160 грн)
- перевозка шин и дисков станет дороже на 15–50 грн.
Сравнение тарифов Укрпочты и Новой почты
Услуги Укрпочты местами дешевле Новой, однако сроки доставки могут быть длиннее. К примеру, доставка документов по городу – 60 и 45 грн соответственно, то есть разница в 15 грн. Тариф на маленькие посылки также отличается от 15-20 грн. А вот сроки доставки в Укрпочте могут достигать 6 дней, в Новой почте — 2 дня, по данным компании.
