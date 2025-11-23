Гороскоп на 24 ноября: крупные покупки у Тельцов, сюрпризы в любви у Весов

Сейчас идеальный период, чтобы подумать о будущем

Пока все знаки Зодиака находятся под влиянием ретроградного Меркурия, "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 24 ноября, чтобы вы заранее знали, чего ожидать от этого понедельника.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Утро может пройти не так гладко, как хотелось бы. Лучше переждать возможные сложности и не рисковать ресурсами. К вечеру появится желание уединиться — можно посвятить время книге или хорошему фильму.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день Вселенная щедро наполнит вас энергией. Смело беритесь за любые задачи: начинайте завтра новые проекты, развивайте бизнес или планируйте крупные покупки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ближайшие сутки подходят для размышлений о карьере. Судьба может подсказать путь к профессиональному росту и увеличению дохода — важно лишь внимательнее прислушиваться к знакам вокруг и следить за деталями своей работы.

Рак (22 июня — 22 июля)

День располагает к спокойным делам дома и плавной подготовке к рождественским праздникам. Самое время заняться подарками или продумать праздничное меню.

Лев (23 июля — 23 августа)

Проведите день с семьей — с партнером, детьми или родителями. Родные станут надежной опорой и помогут справиться с любыми переживаниями. Не стесняйтесь делиться с ними своими чувствами и трудностями.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не принимайте близко к сердцу попытки кого-то вас задеть. Сейчас удачное время для завершения важных дел и подведения итогов. В романтической сфере доверяйте своей интуиции: не бойтесь строить планы и обсуждать будущее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День отлично подходит для того, чтобы быть среди людей. Концерты, кафе, рестораны, бары — любые места, где кипит жизнь, принесут вам завтра удовольствие и могут подарить полезные знакомства. В любви тоже ожидаются приятные сюрпризы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Удача особенно благоволит представителям творческих профессий. Смело используйте нестандартный подход в решении привычных задач — креатив станет вашим главным преимуществом. Не реагируйте на критику: пусть она не ранит и не сбивает с настроя.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будьте внимательнее и щедрее к тем, кто вам дорог. В этот день удача обойдет стороной тех, кто слишком зациклен на себе. Зато командные игроки смогут добиться значительных успехов и в работе, и в личных делах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В профессиональной сфере возможны неожиданные повороты. Кому-то предложат повышение, кто-то займет руководящую позицию, а кто-то решится на важный шаг в карьере. Действуйте решительно, но не забывайте о рисках и здравом смысле.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Энергия дня благоприятствует освобождению от всего лишнего. Расставайтесь завтра со старыми вещами, наводите порядок, ставьте точку в отношениях, которые себя исчерпали. Такое очищение откроет путь к будущим достижениям.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день избегайте пустых обещаний. Будьте честны и говорите прямо — это поможет сохранить доверие окружающих. Завершайте начатые дела и не сомневайтесь в собственных силах.