Гороскоп на 24 листопада: великі покупки у Тельців, сюрпризи в коханні у Терезів

Нині ідеальний період, щоб подумати про майбутнє

Поки всі знаки Зодіаку знаходяться під впливом ретроградного Меркурія, "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 24 листопада, щоб ви заздалегідь знали, чого чекати від цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ранок може пройти не так гладко, як хотілося б. Краще перечекати можливі складнощі та не ризикувати ресурсами. До вечора з’явиться бажання усамітнитися — можна присвятити час книзі чи хорошому фільму.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цього дня Всесвіт щедро наповнить вас енергією. Сміливо беріться за будь-які завдання: розпочинайте завтра нові проєкти, розвивайте бізнес або плануйте великі покупки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Найближча доба підходить для роздумів про кар’єру. Доля може підказати шлях до професійного зростання та збільшення доходу — важливо лише уважніше прислухатися до знаків навколо та стежити за деталями своєї роботи.

Рак (22 червня — 22 липня)

День сприяє спокійним справам в оселі та плавній підготовці до різдвяних свят. Саме час зайнятися подарунками або продумати святкове меню.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Проведіть день із сім’єю — з партнером, дітьми чи батьками. Рідні стануть надійною опорою та допоможуть впоратися з будь-якими переживаннями. Не соромтеся ділитися з ними своїми почуттями та труднощами.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не беріть близько до серця спроби когось вас зачепити. Зараз вдалий час для завершення важливих справ та підбиття підсумків. У романтичній сфері довіряйте своїй інтуїції: не бійтеся будувати плани та обговорювати майбутнє.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День чудово підходить для того, щоб бути серед людей. Концерти, кафе, ресторани, бари – будь-які місця, де вирує життя, принесуть вам завтра задоволення та можуть подарувати корисні знайомства. У коханні також очікуються приємні сюрпризи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Удача особливо вподобає представників творчих професій. Сміливо використовуйте нестандартний підхід у вирішенні звичних завдань – креатив стане вашою головною перевагою. Не реагуйте на критику: нехай вона не ранить і не збиває з настрою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Будьте уважнішими і щедрішими до тих, хто вам дорогий. Цього дня удача омине тих, хто надто зациклений на собі. Натомість командні гравці зможуть досягти значних успіхів і в роботі, і в особистих справах.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У професійній сфері можливі несподівані повороти. Комусь запропонують підвищення, хтось займе керівну позицію, а хтось зважиться на важливий крок у кар’єрі. Дійте рішуче, але не забувайте про ризики та здоровий глузд.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Енергія дня сприяє звільненню від усього зайвого. Розставайтеся завтра зі старими речами, наводьте лад, ставте крапку у стосунках, які себе вичерпали. Таке очищення відкриє шлях до майбутніх здобутків.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього дня уникайте порожніх обіцянок. Будьте чесними та говоріть прямо — це допоможе зберегти довіру оточуючих. Завершуйте розпочаті стосунки та не сумнівайтеся у своїх силах.