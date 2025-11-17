Недорогое одеяло, которое греет не хуже обычного: совет американца, как сэкономить на отоплении

Их берут в походы и даже используют военные

С наступлением холодов даже простейшие материалы могут значительно повысить теплоизоляцию помещения и спального места, не прибегая к большим затратам на отопление. Назван один из самых эффективных и доступных способов.

На Reddit набирает популярность пост американца, который рассказал, как удержать тепло в доме с помощью бюджетных средств. По его словам, майларовое (термо)одеяло или спасательная фольга могут существенно улучшить теплоизоляцию жилья.

1. На окна и стены

Он предлагает закрепить майларовое одеяло или фольгу на окнах — светлой, отражающей стороной внутрь или наружу в зависимости от поставленной цели. Такой слой отлично блокирует радиационный теплообмен и помогает сохранить тепло внутри помещения.

Майларовое термо-одеяло. Фото: pancer.com.ua

2. Для сна и отдыха

Другой совет касается спального места: положить майларовое одеяло поверх обычных одеял или использовать внутри самодельной "палатки". Несмотря на свою минимальную толщину, материал хорошо отражает тепло тела и помогает быстрее согреться.

Отмечается, что подобные одеяла давно зарекомендовали себя в туристической среде и даже среди военных, а главное — они не требуют больших затрат и доступны практически каждому. Например, стоимость майларового одеяла или термо-фольги стартует от 100 гривен и выше.

