Рискуете потерять все деньги: строгие запреты 25 ноября
В этот день следует придерживаться некоторых запретов
В этот вторник, 25 ноября, христиане восточного обряда в Украине чтят память святого священномученика Климента. До перехода на новоюлианский церковный календарь событие отмечалось 8 декабря.
Климент I – один из самых уважаемых ранних христиан. По преданию, он происходил из богатой римской семьи, но обратился в христианство, стал учеником апостола Петра и был рукоположен в епископы.
Император Траян приказал привязать святого к якорю и утопить — по преданию, после молитвы море отступило и позволило верующим найти его тело. Его мощи позже перенесли. Святые Кирилл и Мефодий в 861 году вынесли их из Херсонеса, а в 989 году часть мощей князь Владимир доставил в Киев, в Десятинную церковь.
Традиции и приметы 25 ноября
В народе 25 ноября называют Клим Холодный, поскольку с этого дня часто начинаются первые морозы. Верующие молятся и просят о стойкости в вере.
- ясный день 25 ноября – скоро будут сильные морозы;
- сухая погода в этот день — ждите суровую зиму;
- утром идет снег — в следующем году будет хороший урожай;
- утром поют петухи – ждите потепления.
Что нельзя делать 25 ноября
- выяснять отношения, ссориться или конфликтовать — считается, что гнев, зависть или плохие слова "открывают путь" к негативу;
- давать или брать деньги в долг – может потерять все свои сбережения;
- начинать важные дела с полным желудком — лучше быть натощак, чтобы задуманное удалось;
- веселиться, петь, танцевать или участвовать в громких развлечениях – день стоит посвятить семье.
