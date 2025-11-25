Рус

Ризикуєте втратити всі гроші: суворі заборони 25 листопада

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чоловік позичає гроші іншому чоловікові Новина оновлена 25 листопада 2025, 00:23
Чоловік позичає гроші іншому чоловікові. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

В цей день варто дотримуватися деяких заборон

Цього вівторка, 25 листопада, християни східного обряду в Україні вшановують пам'ять святого священномученика Климента. До переходу на новоюліанський церковний календар, подія відзначалася 8 грудня.

Климент I — один із найшанованіших ранніх християн. За переказами, він походив із багатої римської родини, але навернувся до християнства, став учнем апостола Петра і був висвячений єпископом.Під час гонінь на християн Климента заслали до каменоломень біля Херсонеса (в Криму), де він продовжував проповідувати.

Імператор Траян наказав прив’язати святого до якоря й втопити — за переказами, після молитви море відступило й дозволило вірянам знайти його тіло. Його мощі пізніше перенесли. Святі Кирило й Мефодій у 861 році винесли їх із Херсонеса, а в 989 році частину мощей князь Володимир доставив до Києва, у Десятинну церкву.

Традиції та прикмети 25 листопада

У народі 25 листопада називають Клим Холодний, оскільки від цього дня часто починаються перші морози. Віряни моляться і просять про стійкість у вірі.

  • ясний день 25 листопада — скоро будуть сильні морози;
  • суха погода в цей день — чекайте на сувору зиму;
  • вранці йде сніг — наступного року буде гарний урожай;
  • зранку співають півні — чекайте на потепління.
Сніг за вікном
За вікном йде сніг. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 25 листопада

  • з’ясовувати стосунки, сваритися чи конфліктувати — вважається, що гнів, заздрість або погані слова "відкривають шлях" до негативу;
  • давати або брати гроші в борг — може втратити усі свої збереження;
  • починати важливі справи з повним шлунком — найкраще бути натщесерце, щоб задумане вдалося;
  • веселитися, співати, танцювати чи брати участь у гучних розвагах — день варто присвятити родині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити у День святого Миколая. Ми також поділилися традиціями цього дня.

Теги:
#Заборони #Народні прикмети #Церковне свято