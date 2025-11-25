В мире массово отказываются от туалетной бумаги. Что вместо нее и когда это придет в Украину

Водные процедуры более безопасны

В Японии массово отказываются от туалетной бумаги, используя вместо нее электронные системы омовения (вошлеты). В Европе и Украине пока предпочитают традиционную гигиену после туалета, но есть весомые аргументы против использования туалетной бумаги.

В чем вред туалетной бумаги

Опасность кроется в ее химическом составе. Исследования обнаружили во многих видах туалетной бумаги следы PFAS – так называемых "вечных химикатов". Также там были найдены формальдегид и бисфенол А, производители используют их для придания бумаге мягкости и прочности.

Известно, что регулярный контакт слизистой с отбеленной хлором бумагой и ароматизаторами в нем может вызвать аллергические реакции и дерматиты, а также нарушать природный микробиом кожи. А вот омывание водой хорошо очищает слизистые без вреда.

Туалетная бумага

Вред для экологии

Для производства одного рулона туалетной бумаги нужно потратить много воды, сотни граммов древесины и много электроэнергии. При этом для гигиены после туалета с помощью современного гигиенического душа или биде необходимо около 0,5-1 литра воды. Отказ от туалетной бумаги позволяет значительно сократить вырубку лесов и уменьшить нагрузку на канализационные системы.

Унитаз с гигиеническим душем

Расходы на гигиену

Качественная туалетная бумага обходится украинцам в среднем в 1000-2000 гривен в год. При этом год пользования гигиеническим душем или биде заберет всего 200-300 гривен из семейного бюджета (плата за воду и электричество).

Однако следует учитывать, что установление гигиенического душа или биде требует вложений. Однако, по мнению специалистов, они окупаются за два года.

Когда в Украине переход на водную гигиену после туалета может стать массовым

Мы спросили у нейросетей, когда украинцы могут отказаться от туалетной бумаги в пользу водных процедур. Искусственный интеллект чат GPT считает, что массовое использование вошлетов в Украине может занять 5–10 лет. А вот ИИ Gemini менее оптимистичен – он отводит на это 10-20 лет и больше.

Душ для гигиены после туалета рядом с унитазом

Сроки зависят как от цены на гигиенические души и биде, так и от доверия к технологиям. Кроме того, много значит привычка. По мнению ИИ, тренд существенно ускорится, когда застройщики начнут устанавливать такие устройства в новостройках.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех способах слить воду в туалете на верхних этажах, когда нет света и напора.