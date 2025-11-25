В світі масово відмовляються від туалетного паперу. Що замість нього та коли це прийде в Україну

Водні процедури безпечніші

В Японії масово відмовляються від туалетного паперу, використовуючи замість нього електронні системи омивання (вошлети). В Європі та Україні поки що надають перевагу традиційній гігієні після туалету, але є вагомі аргументи проти використання туалетного паперу.

В чому шкода туалетного паперу

Небезпека криється у його хімічному складі. Дослідження виявили у багатьох видах туалетного паперу сліди PFAS — так званих "вічних хімікатів". Також там знайшли формальдегід та бісфенол А, виробники використовують їх для надання паперу м'якості та міцності.

Відомо, що регулярний контакт слизової оболонки з відбіленим хлором папером та ароматизаторами в ньому може викликати алергічні реакції та дерматити, а також порушувати природний мікробіом шкіри. Натомість омивання водою добре очищує слизові без жодної шкоди.

Туалетний папір

Шкода для екології

Для виробництва одного рулону туалетного паперу треба витратити багато води, сотні грамів деревини та чимало електроенергії. При цьому для гігієни після туалету за допомогою сучасного гігієнічного душу чи біде необхідно близько 0,5-1 літр води. Відмова від туалетного паперу дає змогу значно скоротити вирубку лісів та зменшити навантаження на каналізаційні системи.

Унітаз з гігієнічним душем

Витрати на гігієну

Якісний туалетний папір обходиться українцям у середньому у 1000-2000 гривень на рік. При цьому рік користування гігієнічним душем чи біде забере лише 200-300 гривень з родинного бюджету (плата за воду та електрику).

Проте варто враховувати, що встановлення гігієнічного душу чи біде потребує вкладень. Однак на думку фахівців, вони окупаються за два роки.

Коли в Україні перехід на водну гігієну після туалету може стати масовим

Ми запитали в нейромереж, коли українці можуть відмовитися від туалетного паперу на користь водних процедур. Штучний інтелект чат GPT вважає, що масове впровадження вошлетів в Україні може зайняти 5–10 років. А ось ШІ Gemini менш оптимістичний — він відводить на це 10-20 років і більше.

Душ для гігієни після туалету поруч з унітазом

Терміни залежать як від ціни на гігієнічні душі та біде, так і від довіри до технологій. Крім того, багато важить звичка. На думку ШІ, тренд суттєво прискориться, коли забудовники почнуть встановлювати такі пристрої у новобудовах.

