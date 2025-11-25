Буде гарячою пів дня: простий лафхак, як підігріти їжу без електрики

Їжу можна тримати у електродуховці під час вимкнень світла

Через постійні російські обстріли енергетичних об'єктів в Україні діють аварійні та планові вимкнення електроенергії. Тому доводиться налагоджувати побут, адаптовуючись до реалій.

Користувачка соцмережі тікток поділилася лайфхаком, як підігрівати їжу в умовах вимкнень світла. Особливо ця порада буде актуальною для тих, у кого встановлена електрична, а не газова плита. Щоб насолоджуватися гарячим сніданком, обідом чи вечерею, потрібно підготуватися у момент, коли світло ще є.

Як підігріти їжу в умовах вимкнень електроенергії

Розігрійте духовку до 100 градусів і покладіть туди страву. Перевага такого способу у тому, що їжа буде теплою протягом 12 годин. До того ж під час роботи духовка нагрівається і віддає тепло у приміщення. Це допоможе зігрітися, коли немає електроенергії. Такий спосіб є безкоштовним і не потребує багато зусиль.

Для тих, хто має фінансову можливість, є варіант термосів для їжі. Вартість посудини залежить від матеріалу, об'єму та бренду. Ціни на термоси починаються від 130 гривень, а найдорожчі можуть коштувати 1000-2000 тисячі гривень.

Ціни на термоси для їжі, скриншот з мережі

