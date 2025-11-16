Рогатые животные гуляли прямо среди города на Днепропетровщине (забавное видео)

Козы шли почти посреди трассы, едва обращая внимание на автомобили

В Никополе Днепропетровской области на одной из улиц с довольно оживленным движением заметили самых настоящих коз. Животные передвигались по обе стороны трассы.

Прогулку нескольких типично-сельских животных посреди города увидели водители. Видео, как козы весело прыгают на фоне светофоров, было опубликовано в сети.

В ролике заметно, что некоторые недисциплинированные животные не очень соблюдают правила дорожного движения и идут прямо по асфальтированной дороге. Впрочем, когда рядом проехал автомобиль, отдельные особи все же заскочили на "островок безопасности", засеянный травой.

Напомним, "Телеграф" писал, что в июне в центре Киева вечером заметили необычную картину, как двое мужчин прогуливались по улице, держа на поводке трех коз. Животные спокойно грызли листья на кустах, а прохожие с интересом подходили к ним, гладили и удивлялись.

Также наше издание недавно писало, что прямо посреди Киева возле одной из станций метро заметили настоящего козла. Животное чувствовало себя довольно свободно, заскочив на что-то типа помоста. Козел не проявлял признаков страха, он вел себя так, будто бегать по столице для него вполне обычное и обыденное дело. Козел носился, схватив какую-то веточку из дерева, причем хозяина рядом заметно вообще не было.