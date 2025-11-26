Холод не пройдет в дом, если утеплить этим дверь: на Reddit дали гениальный совет по защите от сквозняков

Убрать сквозняки можно без дополнительных затрат

Зимой особенно важно позаботиться о сохранении тепла в доме. Для этого можно использовать простые подручные средства, которые, в частности, помогут защитить от сквозняков дверной проем.

На платформе Reddit дали совет, чем можно утеплить дверь, чтобы холод перестал пронимать в помещении. Для его реализации вам не нужно больших усилий и дополнительных затрат.

Чем защитить дверь от сквозняков

Сохранить тепло в доме и защититься от сквозняков в дверных проемах помогают специальные "дверные змейки". Но покупать их необязательно, ведь их легко сделать самостоятельно из подручных средств.

Один из пользователей Reddit рассказал, что что для этого подойдут старые полотенца, покрывала и даже плотные, а также наполнитель вроде риса, фасоли, чечевицы или даже крупного песка.

Суть лайфхака в том, чтобы сделать плотный "валик" и подложить его вдоль нижней части двери, перекрывая щель и не давая холодному воздуху проникнуть в помещение. Такой прием помогает удерживать тепло внутри комнаты.

Я недавно сделал две своими руками, в каждую положил по четыре пакета риса. Шить было непросто, а у меня большой опыт шитья. Но ВАУ, они реально работают, делится один из пользователей Reddit.

Другие комментаторы отмечают, что можно даже просто свернуть плотное полотенце вдоль дверного проема или использовать одеяло, чтобы перекрыть щель. Но такое решение не настолько практичное, как валик-"змейка".

Как утеплить дверной проем

Чтобы не замерзнуть в холода, можно найти недорогие способы удержать тепло в доме. Ранее мы писали детальнее о том, как согреться в морозы.