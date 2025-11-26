Холод не проникне в будинок, якщо утеплити цим двері: на Reddit дали геніальну пораду, як захиститись від протягів

Прибрати протяги можна без додаткових витрат

Взимку особливо важливо подбати про збереження тепла у будинку. Для цього можна використовувати прості підручні засоби, які, зокрема, допоможуть захистити від протягів дверний отвір.

На платформі Reddit дали пораду, чим можна утеплити двері, щоби холод перестав надходити в приміщенні. Для його реалізації вам не потрібно великих зусиль та додаткових витрат.

Чим захистити двері від протягів

Зберегти тепло в будинку та захиститися від протягів у дверних отворах допомагають спеціальні "дверні змійки". Але купувати їх необов’язково, адже їх легко зробити самостійно із підручних засобів.

Один із користувачів Reddit розповів, що для цього підійдуть старі рушники, покривала і навіть щільні колготи, а також наповнювач на кшталт рису, квасолі, сочевиці або навіть піску.

Чим захистити двері від протягів

Суть лайфхаку в тому, щоб зробити щільний "валик" і підкласти його вздовж нижньої частини дверей, перекриваючи щілину і не даючи холодному повітрі проникнути до приміщення. Такий спосіб допомагає утримувати тепло усередині кімнати.

Я нещодавно зробив дві своїми руками, в кожну поклав по чотири пакети рису. Шити було непросто, але маю великий досвід шиття. Але ВАУ, вони реально працюють, ділиться один із користувачів Reddit.

Інші коментатори відзначають, що можна навіть просто згорнути щільний рушник уздовж дверного отвору або використовувати ковдру, щоб перекрити щілину. Але таке рішення не настільки практичне, як валик-"змійка".

Як утеплити дверний отвір

Щоб не замерзнути в холод, можна знайти недорогі способи утримати тепло в будинку. Раніше ми писали детальніше про те, як зігрітися у морози.