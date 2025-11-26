Как сэкономить на коммуналке зимой: эффективные и простые советы

Украинцам рассказали, как уменьшить счета за коммуналку зимой

Многие украинцы считают, что расходуют мало электроэнергии, ведь они выключают свет, переходят на светодиодные лампы и включают стиральные машины на низкой температуре. Но больше всего энергии используется при обогреве жилого помещения, на кондиционеры и энергозатратную бытовую технику.

Что нужно знать:

На что тратится энергия

Как сэкономить на отоплении

Как потреблять меньше электричества

До 60% энергии в домах и квартирах тратится на обогрев и охлаждение. При этом на освещение используется только около 10%, сообщает ТСН.

Поэтому простое выключение света хорошо, но при правильном использовании отопления можно существенно сэкономить деньги на коммуналке. Для этого в первую очередь стоит улучшить изоляцию помещения.

Газ для Украины

Если душ использует воду из бойлера, можно установить водосберегающую воронку, что снизит потребление горячей воды. Уменьшив температуру в бойлере всего на 10°C можно уменьшить расход электроэнергии до 15%.

Снизить расход газа до 20% можно благодаря новому конденсационному котлу. При возможности лучше заменить старый на современную установку.

При использовании комнатного термостата, запрограммированного на понижение температуру ночью и когда нет никого дома, можно также сэкономить. Снижение всего на 1°C позволяет уменьшить потребление энергии до 5%.

Снижение расхода электричества

Чтобы сэкономить на электричестве, не стоит размещать холодильник или морозильную камеру рядом с плитой или под прямыми солнечными лучами. Высокая температура заставит бытовую технику работать более интенсивно, что повышает потребление электроэнергии.

Еще один совет — регулярно размораживать холодильник и морозильник, ведь чем больше в них льда, тем больше электроэнергии они потребляют.

Не стоит забывать и об очистке фильтров в стиральной и посудомоечной машинах. Это уменьшит риск поломки и повысит их эффективность.

Покупка бытовой техники с высоким классом энергоэффективности также поможет уменьшить счета за коммуналку. Приборы класса D потребляют до 40% больше энергии, чем аналоги класса А. Увидеть какой класс техники можно прямо на бытовой технике при покупке.

Напомним, что тарифы на коммунальные услуги могут подняться.

Ранее "Телеграф" писал, какие льготы дает пенсионное удостоверение кроме скидки на коммунальные услуги.