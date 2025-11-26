Як заощадити на комуналці взимку: ефективні та прості поради

Українцям розповіли, як зменшити рахунки за комуналку взимку

Багато українців вважають, що витрачають мало електроенергії, адже вони вимикають світло, переходять на світлодіодні лампи та включають пральні машини на низькій температурі. Але найбільше енергії використовується при обігріві житлового приміщення, на кондиціонери та енерговитратну побутову техніку.

Що потрібно знати:

На що витрачається енергія

Як заощадити на опаленні

Як споживати менше електрики

До 60% енергії в будинках та квартирах витрачається на обігрів та охолодження. При цьому на освітлення використовується лише близько 10%, повідомляє ТСН.

Тому просте вимикання світла добре, але при правильному використанні опалення можна суттєво заощадити гроші на комуналці. Для цього в першу чергу варто покращити ізоляцію приміщення.

Газ для України

Якщо душ використовує воду з бойлера, можна встановити водозберігаючу лійку, що знизить споживання гарячої води. Зменшивши температуру в бойлері лише на 10°C можна зменшити витрату електроенергії до 15%.

Зменшити витрати газу до 20% можна завдяки новому конденсаційному котлу. За можливості краще замінити старий на сучасну установку.

При використанні кімнатного термостата, запрограмованого на зниження температури вночі і коли немає нікого вдома, можна заощадити. Зниження всього на 1°C дозволяє зменшити споживання енергії до 5%.

Зниження витрати електрики

Щоб заощадити на електриці, не варто розміщувати холодильник або морозильну камеру поруч з плитою або під прямим сонячним промінням. Висока температура змусить побутову техніку працювати інтенсивніше, що підвищує споживання електроенергії.

Ще одна порада – регулярно розморожувати холодильник та морозильник, адже чим більше в них льоду, тим більше електроенергії вони споживають.

Не варто забувати і про очищення фільтрів у пральній та посудомийній машинах. Це зменшить ризик поломки та підвищить їх ефективність.

Купівля побутової техніки із високим класом енергоефективності також допоможе зменшити рахунки за комуналку. Прилади класу D споживають до 40% більше енергії, ніж аналоги класу А. Побачити який клас техніки можна на побутової техніці при купівлі.

